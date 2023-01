Spécial 60e anniversaire de Doctor Who : rumeurs et date de sortie

Le temps de Jodie Whittaker en tant que Docteur est officiellement terminé. Maintenant, le relais est passé au quatorzième Docteur, qui sera joué par nul autre que le favori des fans, David Tennant.

Avec Ncuti Gatwa également aligné pour obtenir les clés du TARDIS, beaucoup se demandent comment ce visage familier est revenu. Nous avons parcouru Internet pour trouver des indices sur ce qui se passe.

Si vous voulez en savoir plus sur le retour de Doctor Who – et de quoi il s’agira – alors continuez à lire.

Quand les spéciaux du 60e anniversaire de Doctor Who seront-ils diffusés?

La BBC a confirmé que Doctor Who sera de retour pour trois émissions spéciales avec David Tennant dans novembre 2023, avec des dates exactes à confirmer. En règle générale, Doctor Who est diffusé le dimanche.

Ces épisodes célébreront également le 60e anniversaire de Doctor Who.

Après cela, le spectacle reviendra pour un spécial dans Décembre 2023, avec Ncuti Gatwa prenant officiellement la relève en tant que prochain docteur et se préparant pour sa prochaine série complète (série 14). Le tournage a débuté pour cela en décembre 2022.

Davies a confirmé qu’il s’agirait d’un épisode de Noël – une tradition qui a été abandonnée lorsque Jodie a pris le relais. Il y aura également un autre spécial de Noël en 2024.

Bande-annonce des promotions du 60e anniversaire de Doctor Who

La dernière bande-annonce montre comment Donna et sa famille réagiront au retour du Docteur et nous donne un aperçu du méchant des Specials :

Qui est au casting des prochains Doctor Who Specials ?

Maintenant que Jodie Whittaker et l’ancien showrunner Chris Chibnall sont partis, tous les regards se tournent vers leurs successeurs.

David Tennant est officiellement le 14e docteur, et il sera rejoint par Catherine Tate dans le rôle de Donna Noble.

Yasmin Finney dans le rôle de Rose, qui est soupçonnée d’être la fille de Donna, rejoindra également les spéciaux. Les fans ont également repéré Bernard Cribbins dans le rôle de Wilfred Mott (le grand-père de Donna) sur le plateau – Bernard est malheureusement décédé depuis lors.

Le Docteur et Donna affronteront Neil Patrick Harris. Nous ne savons pas contre qui il jouera, mais il a été décrit comme le “plus grand ennemi jamais affronté”. Les fans en ligne spéculent sur le fait qu’il pourrait être le fabricant de jouets céleste ou une autre régénération du maître.

D’autres rumeurs indiquent que dans les spéciaux d’anniversaire, nous pourrions voir d’autres visages passés, notamment Matt Smith, Peter Capaldi et même Chris Eccleston. Cependant, rien de tout cela n’est confirmé par la BBC.

Russell T Davies a été confirmé pour revenir à la tête de la série juste à temps pour le 60e anniversaire de la série. Le showrunner a initialement ramené de nouveaux Who avec Chris Eccleston dans le rôle principal jusqu’en 2009, puis a également dirigé la série avec David Tennant en tant que docteur. Bad Wolf produira également la série lorsque Davies prendra le relais.

Qui est le quinzième Docteur et qui sont les compagnons ?

Après David Tennant, le quinzième Docteur sera Ncuti Gatwa. Il est surtout connu pour son rôle d’Eric Effiong dans la série à succès de Netflix, Sex Education. Il entre dans l’histoire en tant que premier médecin noir de sexe masculin.

Sur le nouveau rôle, Ncuti a déclaré: “Il n’y a pas tout à fait les mots pour décrire ce que je ressens. Un mélange de profondément honoré, plus qu’excité et bien sûr un peu effrayé.

«Ce rôle et ce spectacle signifient tellement pour tant de personnes dans le monde, y compris moi-même, et chacun de mes prédécesseurs incroyablement talentueux a géré cette responsabilité et ce privilège uniques avec le plus grand soin. Je ferai tout mon possible pour faire de même.

Il sera rejoint par la nouvelle compagne, Ruby Sunday, qui sera interprétée par Millie Gibson de Coronation Street. Voici un aperçu de la paire en costume:

Quelle est l’intrigue des spéciaux du 60e anniversaire de Doctor Who?

Voici le premier synopsis officiel des prochains Doctor Who Specials :

Le Docteur et Donna se sont séparés lorsque le Docteur a dû effacer la mémoire de Donna, lui faisant oublier, afin de lui sauver la vie. Il a quitté sa famille avec un avertissement : si jamais elle s’en souvient, elle mourra. Mais avec les deux face à face une fois de plus, la grande question est, qu’est-ce qui rapproche le Docteur et Donna ?

La BBC a confirmé que Tennant n’est pas le dixième docteur, il est le 14e. Il ne s’agit donc pas d’une “dégénérescence”, comme beaucoup le soupçonnaient (ou, c’est ce que les showrunners veulent nous faire croire).

Cependant, les vêtements de David ont changé au cours du processus – un écart par rapport aux régénérations précédentes. Par conséquent, les fans se demandent si cette régénération a été altérée par le méchant des Specials – ou s’il s’agit d’une sorte de séquence de rêve élaborée.

Le showrunner Davies a donné la citation suivante sur les Specials : « Si vous pensiez que l’apparition de David Tennant était un choc, nous avons plein d’autres surprises en route !

“Le chemin vers le quinzième docteur de Ncuti est chargé de mystère, d’horreur, de robots, de marionnettes, de danger et de plaisir ! Et comment est-ce lié au retour de la merveilleuse Donna Noble ? Comment, quoi, pourquoi ? Nous vous donnons un an pour spéculer, et puis tout va bien !

Le quinzième docteur a été brièvement montré dans la bande-annonce des spéciaux d’anniversaire, et il semblait plutôt confus et en colère. Cependant, il est vêtu de ce qui semble être les vêtements de Tennant, confirmant apparemment davantage que Ncuti se régénérera à partir de David.

Pendant que vous attendez les spéciaux, vous pouvez toujours rattraper les épisodes plus anciens. La BBC a ajouté chaque épisode de l’émission depuis 2005 au service de streaming iPlayer. Cela signifie que vous obtenez chaque épisode de chaque docteur de Christopher Eccleston à Jodie Whittaker, sans payer un sou.

Si vous voulez aller encore plus loin, l’émission classique est maintenant entièrement sur BritBox – mais il convient de noter que vous devrez payer pour vous abonner.

Comment pouvez-vous regarder Doctor Who aux États-Unis?

De toute évidence, Doctor Who est une émission britannique, mais ces dernières années, BBC America a mieux fait de diffuser l’émission aussi près que possible de la date de diffusion britannique, afin de minimiser le piratage.

Si vous préférez regarder des épisodes de la BBC (ou revoir des épisodes plus anciens), vous pouvez utiliser un VPN pour diffuser des épisodes sur iPlayer comme si vous étiez au Royaume-Uni. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une violation des conditions d’utilisation d’iPlayer puisque vous ne paierez pas les frais de licence, mais cela vous permettra de regarder chaque épisode de l’émission depuis 2005.

Au moment de la rédaction de cet article, Warner Bros. détient les droits de diffusion exclusifs aux États-Unis sur la série pour HBO Max, c’est donc là que vous devrez aller pour regarder tous les Doctor Who à partir de 2005.

Cependant, à partir de l’année prochaine, Disney + diffusera de nouveaux épisodes aux États-Unis. Cela a été révélé à côté du nouveau logo de l’émission. Il a également été confirmé que les nouveaux épisodes à venir ne seront pas diffusés sur BBC America.