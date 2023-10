Contact média : Stephen Howard | Responsable des communications | 405-744-4363 | [email protected]

La Technology Services Industry Association (TSIA) s’est associée à la Spears School of Business pour offrir à huit étudiants de l’Oklahoma State University une opportunité exclusive dans le programme TSIA Career Pathways.

Le programme met en relation les étudiants avec des leaders mondiaux de l’industrie dans le domaine des services technologiques et comprenait un voyage toutes dépenses payées à la conférence annuelle TSIA à Las Vegas du 15 au 18 octobre. En plus de la conférence, les étudiants de Spears Business participeront à des programmes de mentorat individuels, des webinaires et des sommets virtuels, et seront promus pour des stages et des opportunités de carrière dans les entreprises participantes. OSU était la seule école invitée à participer au programme TSIA Career Pathways cette année.

Lors de la conférence, les étudiants de l’OSU ont rencontré des entreprises membres et ont participé à une table ronde en direct au cours de laquelle des professionnels ont demandé aux étudiants ce qu’ils recherchaient dans une carrière et chez un employeur, et quelles valeurs guidaient leurs choix professionnels. Le senior Benjy Adolphe a prononcé un discours devant les personnes présentes sur son parcours professionnel et sur la manière dont le programme TSIA Career Pathways l’aidera.

«C’est une expérience qui m’a aidé à sortir de ma zone de confort», a déclaré Adolphe. «Cela vous étire et vous fait apprendre dans un environnement en évolution rapide. J’ai eu la chance de rencontrer le PDG de TSIA, JB Wood, et il m’a donné d’excellents conseils et idées de carrière. Nous avons établi un réseau avec de nombreux dirigeants de l’industrie, et parler à ces personnes peut vraiment élargir vos horizons.

Plus de 40 000 organisations du secteur de la technologie et des services sont membres de TSIA, le principal organisme de recherche au monde dont la mission est d’aider les entreprises technologiques à atteindre une croissance rentable et à résoudre leurs principaux défis commerciaux. Les entreprises, grandes et petites, se tournent vers TSIA pour bénéficier de cadres commerciaux de classe mondiale, de meilleures pratiques basées sur des résultats concrets, d’une analyse comparative détaillée des performances et d’opportunités exceptionnelles de réseautage entre pairs.

Le partenariat a été rendu possible grâce au Eastin Center for Career Readiness, qui cherche à guider et à soutenir les étudiants de Spears Business afin qu’ils soient prêts à poursuivre des opportunités professionnelles, à pratiquer une croissance continue et à réaliser pleinement leur potentiel.

«J’ai beaucoup appris sur les tendances et les développements de l’industrie», a déclaré la jeune Kate Contreras, spécialiste des affaires internationales à Juarez, au Mexique. « Cela m’a donné une idée de l’orientation que je souhaite donner à ma carrière. Rencontrer des dirigeants et découvrir comment les entreprises technologiques s’adaptent aux nouvelles technologies n’est pas une activité à laquelle les étudiants peuvent participer quotidiennement. J’ai l’impression que cela m’a ouvert les portes de futurs stages et de relations qui aideront certainement ma carrière à franchir une nouvelle étape.

