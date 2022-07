Spear Throw peut décoller sur le succès de Neeraj Chopra

Les lanceurs de javelot se distinguent parmi un groupe d’athlètes, portant une lance pendant l’entraînement ou la compétition. Le pôle est leur identité, comme une extension de leur bras. Cet événement sur le terrain s’efforce d’attirer plus d’attention, pris en sandwich entre des événements de piste glamour autour des voies de 400 m lors de chaque rencontre sportive, du local à l’international, par exemple, le Mondial d’athlétisme 2022.

Les fans se concentrent fermement sur les coureurs de fond qui courent en rythme dans le stade ou sur les sprinteurs qui font le tour de la piste lors des courses de relais électrisantes. Le lanceur costaud tenant une lance est une figure isolée dans un stade bondé, attendant patiemment au début de l’élan le signal pour lancer le javelot dans l’immensité, remarqué par les fans lorsque l’un des lanceurs crie après le lâcher du javelot, vouloir le projectile plus loin.

A LIRE AUSSI | Neeraj Chopra crée l’histoire et remporte l’argent du javelot masculin aux Championnats du monde d’athlétisme 2022

Neeraj Chopra est entré dans ce monde d’hommes costauds à Hayward Field, a dévalé la course et a crié lorsque le javelot a quitté sa main. En regardant la lance percer l’air avant de descendre pour frapper le gazon, l’Indien aux cheveux longs attire tellement l’attention qu’un événement sur le terrain est maintenant un spectacle.

Voici un champion des Jeux Olympiques 2021 doté de la puissance et du panache nécessaires pour changer la façon dont le lancer du javelot est perçu. Son ambition de franchir 90 mètres reste un rêve (Chopra a lancé 88,13 m pour remporter la première médaille d’argent de l’Inde aux Mondiaux). Il y a quelque chose chez cet Indien qui déborde d’enthousiasme et de confiance, qui donne une touche de brillance à une épreuve technique.

Avec une exposition dans les points chauds de l’athlétisme et un marketing intelligent, le sang-froid de Chopra peut potentiellement stimuler le lancer de la lance, de la même manière que Sergey Bubka a stimulé le saut à la perche. Le charisme hors piste, les sauts défiant la gravité et une série de records du monde ont maintenu le saut à la perche dans les gros titres. Le voltigeur né en Ukraine, représentant l’Union soviétique et sa propre nation, a élevé la barre si haut après être devenu professionnel en 1981 jusqu’à sa retraite en 2001 qu’un événement hautement technique sur des hommes forts décollant sur de grands poteaux s’est transformé en une pièce maîtresse du stade. Il fait partie des 24 légendes intronisées au Temple de la renommée de l’athlétisme. Bubka a atteint le statut de vice-président de la Fédération internationale d’athlétisme amateur (World Athletics maintenant).

Aucune comparaison avec Neeraj Chopra, une centrale indienne de 24 ans qui est un travail en cours, qui a gravi les échelons des U-20, puis champion olympique à Tokyo et maintenant un podium aux World Athletics à Eugene. Le fauji indien a le monde à ses pieds et a accroché la nation la plus peuplée du monde.

L’intérêt pour lui chez lui est énorme, les jeunes inspirés par la popularité de Chopra se lancent en nombre dans le javelot, semblable à un boom du badminton après les exploits de Saina Nehwal, PV Sindhu aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde plus tôt. La télévision crée un effet multiplicateur et la diffusion en direct de World Athletics 2020, de la série Diamond League, suivie des Jeux du Commonwealth et des Jeux asiatiques ne peut qu’augmenter le buzz.

Le champion a abaissé une barrière dans leur esprit depuis qu’il est monté sur le podium à Tokyo. Les Indiens ont accepté que les médailles du javelot soient à leur portée. De nouveaux visages visent la barre des 80 m au niveau national, l’intérêt s’est répandu parmi les garçons et les filles.

Le jeune coéquipier de Chopra, Rohit Yadav, était le deuxième qualificatif indien à Hayward Field. Annu Rani a atteint la finale du javelot féminin, sa deuxième fois consécutive à ce niveau. Ce sont des moments passionnants pour l’athlétisme en Asie (les Jeux asiatiques de 2022 seront organisés par la Chine), le bon moment pour World Athletics de se concentrer sur les nations avec les chiffres, de populariser l’athlétisme en organisant des compétitions à gros prix et d’augmenter les droits de télévision.

A LIRE AUSSI | Neeraj Chopra : une carrière naissante dans les médailles

L’Indien est sur le point de devenir un visage familier en Europe, terminant sur le podium de la série Diamond. Il est un visage célèbre dans toute l’Asie, y compris dans la région lucrative du Golfe, en tant que médaillé d’or des Jeux asiatiques de 2018.

Tout comme sur la piste d’athlétisme, la promotion sportive est une question de timing. World Athletics peut renforcer le profil de l’athlétisme au niveau international avec des décisions opportunes, à mesure que les foules émergent dans les nouvelles nations. L’accès aux journalistes comme lui est plus facile qu’auparavant, les bases d’entraînement de Chopra incluent Chula Vista (USA), Antalya (Turquie), Kuortane (Finlande). Des organisations privées en Inde comme JSW, soutiendront le champion olympique jusqu’au bout.

Le lancer du javelot a un coup dans le bras d’un champion composé, prêt à conquérir le monde.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici