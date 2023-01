Speaker Quest révèle l’emprise ténue de McCarthy sur la majorité à la Chambre

Mais au fur et à mesure que M. McCarthy donnait plus de terrain au groupe d’extrême droite, il devenait clair que – quel que soit le président – ​​la chambre basse du 118e Congrès serait très difficile à contrôler. Si M. McCarthy ne parvenait pas à cimenter les votes et qu’un candidat alternatif émergeait, les dissidents seraient presque certains d’insister sur les mêmes concessions qu’il a offertes comme base pour gagner leurs votes.

Et avec les législateurs de droite dure habilités à faire dérailler les projets de loi de dépenses ou à demander le retrait du président à tout moment, certains craignaient que la chambre ne soit dysfonctionnelle et paralysée dès le départ.

“Les concessions qu’il a faites signifient que ce sera une minorité d’une minorité de la minorité, à cause du Freedom Caucus, qui dictera les résultats de la réussite législative”, a déclaré le représentant Richard E. Neal du Massachusetts, le plus grand démocrate du le comité des voies et moyens. “Le problème pour lui, c’est qu’à chaque concession, il doit se réveiller chaque jour en se demandant s’il va encore avoir son travail. Parce que le moindre désaccord pourrait conduire à une motion du corps pour le retirer de la présidence.

Les objections au leadership de M. McCarthy étaient à la fois personnelles et politiques. Certains membres ne l’aiment pas du tout et disent qu’ils ne voteraient jamais pour lui, quelles que soient les circonstances. D’autres utilisaient l’élection du président comme levier pour apporter des changements radicaux au fonctionnement de la Chambre. Et certains cherchaient à faire exactement ce pour quoi ils prétendaient avoir été envoyés au Congrès : tout détruire.

S’exprimant contre M. McCarthy à la Chambre, le représentant Matt Gaetz, républicain de Floride, l’a décrit comme quelqu’un qui ferait n’importe quoi pour s’accrocher au pouvoir. En effet, alors que M. McCarthy capitulait devant la droite dure, il prouvait leur point de vue, a suggéré M. Gaetz.

“Peut-être que la bonne personne pour le président de la Chambre n’est pas quelqu’un qui a vendu des actions de lui-même pendant plus d’une décennie pour l’obtenir”, a déclaré M. Gaetz, critiquant M. McCarthy comme “redevant des lobbyistes et des intérêts particuliers qui ont corrompu ce lieu et corrompu cette nation.

Mais alors que la frustration se répandait au sein du caucus républicain, les républicains traditionnels gardaient l’espoir qu’ils pourraient mettre fin à la rébellion, élire un orateur et se mettre au travail – que la semaine d’ouverture du gouvernement de leur parti serait une aberration, pas la norme.