Speaker Fight révèle une majorité républicaine divisée et désorientée

WASHINGTON – Les républicains de la Chambre ont entamé mardi leur nouvelle règle de la majorité avec une débâcle chaotique et historique, un échec embarrassant à se rassembler autour d’un chef qui a montré les difficultés auxquelles ils seront confrontés pour exécuter même les bases du gouvernement et leur manque d’agenda unificateur.

Ayant reçu le contrôle étroit de la Chambre par les électeurs en novembre, les républicains ont gaspillé les heures d’ouverture du nouveau Congrès qu’ils auraient pu utiliser pour dissiper les inquiétudes quant à leurs capacités. Au lieu de cela, ils se sont querellés dans un affichage désordonné pour savoir qui d’entre eux devrait être l’orateur, car les éléments les plus extrêmes de la nouvelle majorité ont rejeté à plusieurs reprises le représentant Kevin McCarthy de Californie.

Malgré le rôle de premier plan de M. McCarthy dans la collecte de fonds et la livraison de la Chambre aux républicains et son soutien parmi la plupart des membres du parti, environ 20 républicains ont refusé de le soutenir et, pour la première fois en un siècle, ont forcé des tours de scrutin répétés pour la présidence. Après trois tentatives hésitantes pour élire un président, les républicains ont brusquement demandé que la Chambre soit ajournée jusqu’à mercredi midi alors qu’ils se précipitaient pour sortir de leur marasme de leadership. L’impasse signifiait que l’organisation habituellement routinière de la nouvelle Chambre n’avait pas eu lieu et que ses membres n’avaient pas prêté serment et qu’aucune législation ne pouvait être envisagée.

La paralysie a souligné le dilemme auquel sont confrontés les républicains de la Chambre : quelles que soient les concessions faites à certains de ceux d’extrême droite, ils ne cèderont tout simplement pas et rejoindront leurs collègues, même si c’est pour le plus grand bien de leur parti, et peut-être de la nation. Ils se considèrent comme des puristes conservateurs qui ne peuvent être apaisés que si toutes leurs demandes sont satisfaites – et peut-être même pas alors. Leur programme est principalement de définancer, de perturber et de démanteler le gouvernement, pas d’y participer.