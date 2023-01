Speaker Drama soulève de nouvelles craintes sur la limite de la dette

Leur pouvoir découle du fait que les républicains détiennent une majorité plus étroite qu’ils ne l’étaient après les élections de mi-mandat de 2010, ce qui a donné du pouvoir aux conservateurs qui s’opposaient à M. McCarthy. Parmi les demandes de ce groupe figuraient une pression pour des coupes sombres dans les dépenses fédérales et un équilibre du budget fédéral d’ici une décennie sans augmenter les impôts.

M. McCarthy a semblé accepter ces demandes, s’engageant à ne pas augmenter le plafond de la dette sans réductions majeures des dépenses – y compris des efforts pour réduire les dépenses sur les programmes dits obligatoires, qui incluent la sécurité sociale et l’assurance-maladie – dans un accord qui a amené de nombreux récalcitrants dans son camp.

Un orateur qui violerait cet accord pourrait risquer d’être renversé par le caucus républicain à la Chambre. Mais M. Biden et les dirigeants de son parti au Sénat contrôlé par les démocrates se sont engagés à lutter contre ces coupes, en particulier dans les programmes de filets sociaux. Cela pourrait signifier une impasse prolongée qui dure si longtemps que le gouvernement manque d’argent pour payer ses factures.

Les faucons du budget à Washington soutiennent depuis longtemps que les États-Unis doivent cesser de dépenser – et d’emprunter – autant d’argent et que cette nation ne peut pas payer sa dette à long terme. Ils ont fait pression pour diverses façons de réduire la croissance des dépenses à long terme, y compris des coupes dans les soins de santé pour les pauvres et les Américains plus âgés. Et beaucoup ont appelé à mettre fin à certains allégements fiscaux tout en veillant à ce que les plus riches et les entreprises paient davantage.