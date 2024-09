Speak No Evil génère 1,3 million de dollars en avant-premières

« Speak No Evil » est prêt à faire du bruit au box-office ce week-end.

Le remake d’horreur d’Universal et Blumhouse, sorti deux ans après le terrifiant film danois original, a rapporté 1,3 million de dollars en avant-premières au box-office. Il devrait rapporter entre 10 et 13 millions de dollars au box-office lors de son premier week-end, ce qui serait un bon début si l’on considère que son budget n’était que de 15 millions de dollars.

« Speak No Evil » n’aura aucune chance face à « Beetlejuice » de Warner Bros. Beetlejuice, qui a fait un bon début de saison avec 111 millions de dollars le week-end dernier et conservera la couronne du box-office pour la deuxième semaine. Les ventes de billets pour la suite de Tim Burton devraient diminuer d’environ 60 %, portant le total du box-office à environ 45 millions de dollars la deuxième semaine.

James Watkins (« Bastille Day ») a réalisé « Speak No Evil », un film d’horreur psychologique sur des amis en vacances qui tournent mal. Le couple américain Louise et Ben, interprétés par Davis et Scoot McNairy, rencontre l’étrange couple britannique Paddy et Ciara, interprétés de manière effrayante par McAvoy et Aisling Franciosi, lors d’un voyage à l’étranger, où ils sont invités à passer un week-end. Cependant, les choses prennent rapidement une tournure sombre et les vacances de rêve se transforment en cauchemar. Le film danois original a été présenté en avant-première au festival du film de Sundance 2022 dans la section Midnight et a reçu de nombreux éloges pour son histoire sombre, ses personnages et sa réalisation.

Le film « The Killer’s Game » de Lionsgate sortira également ce week-end, avec Dave Bautista, Sofia Boutella et Pom Klementieff, Terry Crews et d’autres. Bautista joue le rôle d’un assassin qui s’est fait tuer par erreur alors qu’il pensait être atteint d’une maladie incurable, mais le diagnostic s’est révélé erroné. Le film d’action devrait rapporter 5 millions de dollars au box-office, et il a rapporté 300 000 dollars en avant-premières.