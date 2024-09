Spas, cigarettes et hôtels : Naomi Campbell bannie de son rôle caritatif après un détournement de fonds – National

Le mannequin légendaire Naomi Campbell s’est vu interdire de servir en tant qu’administrateur d’une association caritative pendant cinq ans à la suite d’une enquête menée par un organisme de surveillance britannique qui a révélé des preuves d’inconduite financière au sein de son association caritative, Fashion for Relief.

Bien que le groupe ait été présenté comme une organisation caritative qui accordait des subventions pour aider à financer diverses causes environnementales et humanitaires, les responsables ont déclaré que l’organisation caritative était « mal gouvernée et avait une gestion financière inadéquate ».

La Charity Commission de réglementation du Royaume-Uni a lancé une enquête sur Fashion for Relief en 2021 et a publié un rapport de ses conclusions jeudi.

Les fonds qui auraient dû être utilisés pour des causes caritatives ont plutôt servi à financer des chambres d’hôtel de luxe, des soins de spa, le service en chambre et des cigarettes, a écrit la commission. Entre avril 2016 et juillet 2022, l’enquête a révélé que seulement 8,5 % des dépenses globales de Fashion for Relief étaient consacrées à des subventions caritatives.

Campbell, 54 ans, n’a pas commenté publiquement le rapport.

En raison de cette mauvaise conduite, la commission a exclu Campbell et deux autres personnes d’une future tutelle.

Bianka Hellmich, également administratrice de Fashion for Relief, a été interdite pendant neuf ans après que les autorités ont découvert qu’elle avait reçu 290 000 £ (environ 524 400 $ CA) en honoraires de consultants non autorisés.

Une autre administratrice, Veronica Chou, a été condamnée à une suspension de quatre ans.

L’interdiction signifie que Campbell, Hellmich et Chou ne peuvent occuper aucun poste d’administrateur ou de direction dans un organisme de bienfaisance en Angleterre et au Pays de Galles jusqu’à ce que leur interdiction soit levée.

Les responsables ont déclaré avoir réussi à récupérer 344 000 £ (environ 622 000 $ CA) en fonds caritatifs perdus. Selon le rapport, 98 000 £ supplémentaires (près de 177 200 $ CA) ont également été protégés. L’argent a été versé à deux autres associations caritatives : Save the Children Fund et le Mayor’s Fund for London.

Campbell a lancé Fashion for Relief en 2005. L’association caritative s’est dissoute en mars de cette année.

Le directeur adjoint de la Charity Commission pour les enquêtes spécialisées et les normes, Tim Hopkins, s’est dit satisfait du résultat de l’enquête.

« Les administrateurs sont légalement tenus de prendre des décisions qui sont dans le meilleur intérêt de leur organisme de bienfaisance et de se conformer à leurs obligations et responsabilités légales. Notre enquête a révélé que les administrateurs de cet organisme de bienfaisance ne l’ont pas fait, ce qui a conduit à notre décision de les disqualifier », a-t-il déclaré. « Je suis heureux que l’enquête ait permis de voir des dons faits à d’autres organismes de bienfaisance que cet organisme de bienfaisance a déjà soutenus. »

