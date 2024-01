Sparx annonce Mahira Khan comme ambassadrice de la marque pour sa série Edge – Célébrité

Sparx Smartphones, propulsé par Deploy Group, un innovateur de premier plan dans le secteur de la technologie mobile, annonce l’acteur acclamé par la critique Mahira Khan comme nouvel ambassadeur de la marque pour sa série phare, le Sparx Edge. La collaboration de Mahira avec Sparx marque une étape importante dans le cheminement de la marque vers la révolution de l’expérience sur smartphone.

Mahira Khan rejoint les ambassadeurs de la marque Sparx, Maya Ali, Wahaj Ali et Shehryar Munawar, qui ont joué un rôle déterminant dans la représentation de la diversité de la gamme de smartphones. L’ajout de Mahira à la marque s’aligne parfaitement avec la philosophie de la marque Sparx, « Shine with Sparx », symbolisant l’excellence et le charisme.

La série Edge : un révolutionnaire en matière de technologie

La série Sparx Edge, composée des Edge 20, Edge20 Pro et Edge X, incarne le slogan « Change the Game ». Ces appareils sont conçus pour remettre en question l’équilibre conventionnel entre fonctionnalités et prix, en offrant des spécifications haut de gamme à un coût abordable. Les caractéristiques de cette gamme incluent un appareil photo principal de 108 MP, un appareil photo selfie de 32 MP, une capacité de charge rapide de 65 W (charge à 80 % en moins de 40 minutes) et un écran incurvé Full HD+ AMOLED 3D de 6,67 pouces avec un capteur d’empreintes digitales intégré. .

Mahira Khan, ambassadrice de la marque Sparx Smartphone, a déclaré : « Je suis ravie de rejoindre la famille Sparx et d’approuver la série Edge. L’engagement de Sparx à mettre la technologie haut de gamme à la portée de tous est véritablement inspirant. Ensemble, nous allons « changer la donne » et « briller avec Sparx », rendant la technologie de pointe accessible à tous.

M. Asif Khan, président de Deploy Group, a déclaré : « Avoir Mahira Khan, symbole de talent et d’élégance à bord de la série Edge, témoigne de notre vision. Sparx est synonyme d’innovation, de qualité et de prix abordable, et le charisme de Mahira incarne parfaitement ces valeurs.

L’ajout d’un nom renommé comme Mahira signifie une nouvelle ère pour la marque. Son influence et sa popularité renforceront sans aucun doute la présence et l’attrait de la marque. Le lancement de la série Edge avec Mahira Khan ne consiste pas seulement à introduire un produit ; il s’agit d’établir une nouvelle norme dans l’industrie des smartphones.

Une grande campagne vous attend

Une campagne à part entière mettant en vedette Mahira Khan devrait débuter fin janvier 2024, coïncidant avec la disponibilité sur le marché de la série Edge. Cette campagne devrait avoir un impact significatif, mettant en valeur le mélange parfait entre puissance des étoiles et innovation technologique. Plus d’informations et de mises à jour peuvent être trouvées sur leur la page Facebook.

Ce contenu est une publicité payante avec les smartphones Sparx et n’est ni associé ni reflétant les opinions d’Images et de Dawn.com ou de son équipe éditoriale.