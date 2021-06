Sparks, une curiosité musicale très appréciée depuis un demi-siècle

Sparks, l’entité musicale inventée et dirigée par Ron et Russell Mael, est tantôt rock, tantôt pop, tantôt chanson artistique, toujours idiosyncratique. C’est un groupe culte avec un culte sans cesse renouvelé et une carrière qui s’étend sur 50 ans. « The Sparks Brothers », un documentaire énergique réalisé par Edgar Wright, explique leur attrait en partie en soulignant comment cela ne peut pas être expliqué.

L’image de Sparks est celle des contrastes. Dans les années 1970, le physique mince du chanteur Russell, ses cheveux rebondissants et son visage d’idole en matinée ont fait de lui un matériau de choix pour les « collations » de rock star. Penché sur un clavier se trouvait Ron, le frère compositeur, maigre et pâle, dont la moustache a été décrite comme inconfortablement placée entre celle de Charlie Chaplin et celle d’Hitler. Ensuite, il y a ce qui est sorti de la bouche de Russell – une fausse arche qui pourrait faire grimacer un chien, chantant des chansonnettes sur Albert Einstein et le lait maternel (pas dans la même chanson), sur des riffs de guitare précis et des structures de chansons baroques qui évoquaient à la fois Bach et un calliope.