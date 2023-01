«Spare»: plats à emporter des mémoires du prince Harry

De la citation d’ouverture du livre de William Faulkner au lien passionné du prince Harry avec sa femme Meghan, vous pourriez presque appeler les mémoires du duc de Sussex “L’américanisation du prince Harry”.

Garçon endeuillé, adolescent troublé, soldat en temps de guerre, royal mécontent – de nombreuses facettes du prince Harry sont révélées dans ses mémoires explosives, souvent avec des détails qui font froncer les sourcils. Le désir d’Harry d’être un autre type de prince est toujours présent – ​​le genre qui parle de ses sentiments, mange de la restauration rapide et ne se cache pas au-delà d’une façade primitive.

Comme un Américain.

Des récits de consommation de cocaïne et de perte de sa virginité aux ruptures familiales brutes, “Spare” expose des détails profondément personnels sur Harry et la famille royale au sens large. Même les Américains peuvent tressaillir lorsqu’il confie qu’un voyage au pôle Nord l’a laissé avec des organes génitaux gelés qui se sont révélés les plus irritants lors du mariage de son frère avec Kate.

FRATERNITÉ

Le livre s’ouvre sur une citation célèbre de Faulkner, barde du sud des États-Unis : “Le passé n’est jamais mort. Il n’est même pas passé.”

L’histoire de Harry est dominée par sa rivalité avec son frère aîné, le prince William, et la mort de la mère des garçons, la princesse Diana, en 1997. Harry, qui avait 12 ans à l’époque, n’a jamais pardonné aux médias la mort de Diana dans un accident de voiture alors qu’il était poursuivi par les photographes.

La perte de sa mère hante le livre, que Harry dédie à Meghan, aux enfants Archie et Lili “et, bien sûr, à ma mère”.

Le chapitre d’ouverture raconte comment son père, le prince Charles – aujourd’hui le roi Charles III – a annoncé la nouvelle de l’accident de sa mère, mais n’a pas embrassé son fils.

Harry révèle que des années plus tard, il a demandé à son chauffeur de l’emmener à travers le tunnel du Pont de l’Alma à Paris, site de l’accident mortel, espérant en vain que cela aiderait à mettre fin à une “décennie de douleur incessante”. Il dit également avoir consulté une fois une femme qui prétendait avoir des “pouvoirs” et être capable de transmettre des messages de Diana.

Harry ajoute que lui et William ont tous deux “supplié” leur père de ne pas épouser sa maîtresse de longue date Camilla Parker-Bowles, craignant qu’elle ne devienne une “méchante belle-mère”.

Harry est également tourmenté par son statut de « remplaçant » royal derrière William, qui est l’héritier du trône britannique. Harry raconte une rivalité fraternelle de longue date qui s’est aggravée après que Harry a commencé une relation avec Meghan, l’acteur américain qu’il a épousé en 2018.

Il dit que lors d’une dispute en 2019, William a qualifié Meghan de «difficile» et de «grossière» (le genre d’insultes qu’un Anglais de la classe supérieure pourrait réserver aux Américains), puis l’a attrapé par le col et l’a renversé. Harry a subi des coupures et des ecchymoses après avoir atterri sur une gamelle pour chien.

Harry dit que Charles a imploré les frères de se réconcilier, disant après les funérailles du prince Philip en 2021: “S’il vous plaît, les garçons – ne faites pas de mes dernières années une misère.

Ni Buckingham Palace, qui représente le roi Charles III, ni le bureau de William’s Kensington Palace n’ont commenté aucune de ces allégations.

ADMIRATION POUR LES GRANDS-PARENTS

Harry écrit avec admiration et une certaine affection sur la reine Elizabeth II et le prince Phillip. Il se souvient des « nombreuses passions de Phillip – la conduite de calèche, le barbecue, le tir, la bière à manger » et surtout comment il « a embrassé la vie », tout comme sa mère. “C’est peut-être pour ça qu’il était si fan” de la princesse Diana, se souvient Harry.

Pendant ce temps, il reconnaît avoir été parfois intimidé par sa grand-mère, ne serait-ce que parce qu’elle était la reine. Elle n’est pas plus utile que quiconque pour contenir les fuites médiatiques, mais elle est souvent considérée comme sympathique à ses souhaits, jamais plus que lorsqu’elle a approuvé son mariage avec Meghan.

Harry la voit également comme une personne engageante, voire pleine d’humour, au-delà de son attitude par ailleurs appropriée. En repensant à sa mort l’année dernière, il se souvient lui avoir chuchoté des blagues à l’oreille ou l’avoir convaincue de participer à une vidéo promotionnelle largement diffusée des Jeux Invictus, dans laquelle elle surpasse les Obamas dans un concours de combat.

“Elle était une comédienne naturelle”, écrit-il, qualifiant son “sens de l’humour méchant” d’une confiance précieuse entre les deux. “Sur chaque photo de nous, chaque fois que nous échangeons un regard, établissons un contact visuel solide, c’est clair. Nous avions des secrets.”

ADOLESCENCE SAUVAGE

Les mémoires suggèrent que l’image de fêtard de Harry dans les médias pendant ses années d’adolescence et de jeune adulte était bien méritée.

Harry décrit comment il a perdu sa virginité à 17 ans – dans un champ derrière un pub à une femme plus âgée qui aimait les chevaux et traitait le prince adolescent comme un “jeune étalon”. Ce fut, dit-il, un “épisode peu glorieux”.

Il dit aussi avoir pris plusieurs fois de la cocaïne à partir du même âge, afin de “se sentir différent”. Il reconnaît également avoir consommé du cannabis et des champignons magiques, ce qui lui a fait halluciner qu’une toilette lui parlait.

RÉVÉLATIONS DE L’ARMÉE

Harry offre de nombreux souvenirs de sa décennie dans l’armée britannique, servant deux fois en Afghanistan. Il dit que lors de sa deuxième tournée, en tant que copilote et mitrailleur d’hélicoptère Apache en 2012-2013, il a tué 25 militants talibans. Harry dit qu’il ne ressentait ni satisfaction ni honte à propos de ses actions et, dans le feu de l’action, considérait les combattants ennemis comme des pièces retirées d’un échiquier, “les méchants enlevés avant qu’ils ne puissent tuer les biens”.

Les vétérans ont critiqué les commentaires et ont déclaré qu’ils pourraient augmenter le risque de sécurité pour Harry. Le colonel à la retraite Richard Kemp a déclaré que c’était «une erreur de jugement» et considérer les combattants ennemis comme des pièces d’échecs n’est «pas la façon dont l’armée britannique forme les gens».

“Je pense que ce genre de commentaire qui ne reflète pas la réalité est trompeur et potentiellement précieux pour ceux qui souhaitent du mal aux forces britanniques et au gouvernement britannique”, a-t-il déclaré à la BBC.

Les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan en 2021, et les paroles de Harry ont suscité des protestations dans le pays. Le porte-parole du ministère afghan des Affaires étrangères, Abdul Qahar Balkhi, a qualifié l’invasion occidentale de l’Afghanistan “d’odieuse” et a déclaré que les commentaires de Harry “sont un microcosme du traumatisme subi par les Afghans aux mains des forces d’occupation qui ont assassiné des innocents sans aucune responsabilité”.

UN HOMME RÉGULIER

Oui, c’est un prince, mais il n’hésite pas à s’arrêter pour des hamburgers et des frites dans un In-N-Out, ou à acheter des vêtements dans une chaîne de magasins. Il est également un observateur compulsif de “Friends” et se rapporte le plus au sage Chandler Bing, joué par Matthew Perry. Et parce qu’il est un prince, il a pu rencontrer une autre star de “Friends”, Courteney Cox, et se livrer à des champignons psychédéliques au chocolat chez elle à Los Angeles.

LE VRAI MÉCHANT

Harry partage des mots douloureux à propos de son père et de son frère, mais sa véritable colère est dirigée contre les médias britanniques et contre ceux du cercle royal qui ont coopéré et se sont autrement tenus à l’écart. Alors que Charles reste apparemment indifférent à la presse, le reste de la famille est obsédé par la couverture médiatique, écrit Harry, lui-même autant que n’importe lequel d’entre eux. Il exprime son désespoir face à ce qu’il appelle des histoires sans cesse fausses à son sujet, les caricatures racistes de sa femme et la connaissance troublante de la presse sur ses allées et venues et sa correspondance privée. “Il faut avoir une relation avec la presse”, lui dit l’état-major royal.

VOYAGE PERSONNEL

Harry attribue à Meghan le changement de sa façon de voir le monde et lui-même. Il dit qu’il était “inondé d’isolement et de privilèges” et qu’il n’avait aucune compréhension des préjugés inconscients avant de la rencontrer.

Le jeune prince portait notoirement un uniforme nazi lors d’une soirée costumée en 2005 et affirme dans le livre que William et sa désormais épouse Kate ont encouragé le choix de la tenue et ont “hurlé” de rire quand ils l’ont vu. Il a été enregistré en utilisant un terme raciste à propos d’un camarade soldat d’origine pakistanaise en 2006, mais dit qu’il ne savait pas que le mot était une insulte et que le soldat n’a pas été offensé.

Meghan et Harry ont cité le traitement réservé par les médias britanniques à l’acteur américain biracial comme l’une des principales raisons de leur décision de quitter les fonctions royales et de déménager aux États-Unis en 2020.

Le livre ne donne aucun signe que les relations avec la famille royale seront bientôt réparées. Harry a déclaré à ITV dans une interview pour promouvoir le livre qu’il voulait la réconciliation, mais qu’il devait d’abord y avoir une “responsabilité”.

Dans les dernières pages, Harry décrit comment lui et William ont marché côte à côte lors du cortège funèbre de la reine Elizabeth II en septembre, mais se sont à peine parlé.

“L’après-midi suivant, Meg et moi sommes partis pour l’Amérique”, dit-il.