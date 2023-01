“Spare” du prince Harry fait couler la popularité de la famille royale ; un expert dit que “le moment est horrible”

Les mémoires très attendues du prince Harry “Spare” ont été publiées mardi, mais plusieurs experts royaux pensent que le mal a déjà été fait.

Avant la sortie du livre, le duc de Sussex a accordé plusieurs interviews diffusées aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il a fait la une des journaux incendiaires avec ses détails sur les ressentiments familiaux amers. Dans les mémoires écrites par des fantômes, l’homme de 38 ans décrit sa séparation acrimonieuse de la famille royale aux côtés de sa femme, Meghan Markle, après le rejet de leur demande de rôle à temps partiel.

“Les amis du prince de Galles disent qu’il est” anxieux “et” triste “à propos de ce que Harry a dit dans son livre, mais se concentre sur sa famille”, a déclaré Hilary Fordwich à Fox News Digital à propos du frère aîné de Harry, le prince William, le héritier du trône britannique. “On sait qu’un ami a dit qu’il s’en sort si bien à l’extérieur – à l’intérieur, il brûle.”

“Quant au roi, on dit qu’il est” extrêmement peiné, très frustré et anxieux “de parvenir à une résolution avec son fils”, a noté Fordwich à propos du roi Charles III, 74 ans. soutenue par les Britanniques dans le sentiment via les sondages, la famille royale devrait s’en tenir à ce qui fonctionne, à ce que la reine Elizabeth II a vécu et à ce qui est respecté comme la “grande route” par le public britannique – ne jamais se plaindre et ne jamais expliquer.”

LE TOP 5 DES BOMBES DE 60 MINUTES DU PRINCE HARRY

Les responsables de Buckingham Palace ont refusé de commenter les allégations de Harry. Un porte-parole du roi n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital. Un porte-parole du palais de Kensington, qui représente le prince et la princesse de Galles, a déclaré à Fox News Digital qu’ils n’avaient pas de commentaire. Les alliés de la famille royale ont repoussé les affirmations de Harry, en grande partie de manière anonyme.

“Spare” est la dernière d’une série de déclarations publiques du duc et de la duchesse de Sussex depuis qu’ils ont quitté la vie royale en 2020. À l’époque, ils ont cité ce qu’ils considéraient comme le traitement raciste de la duchesse par les médias et un manque de soutien de le palais.

Après leur sortie, le couple s’est assis avec Oprah Winfrey pour une interview qui a été vue par 50 millions de personnes dans le monde. Le duc et la duchesse de Sussex se sont à nouveau exprimés dans un documentaire Netflix en six parties publié le mois dernier.

Lundi, Harry est apparu sur “Good Morning America” ​​avec une autre apparition déjà prévue avec “The Late Show with Stephen Colbert”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le père de deux enfants a défendu les mémoires, les décrivant comme son effort pour “s’approprier mon histoire” après des années de “rotation et distorsion” par d’autres. Dans une interview avec Anderson Cooper sur “60 minutes”, Harry a déclaré que son livre n’était pas destiné à blesser sa famille. Harry a admis qu’il n’avait pas parlé à son père ou à son frère aîné depuis un moment, mais il garde espoir de faire la paix avec eux.

Fordwich soupçonne que la popularité de Harry continuera de chuter alors qu’il tente de gagner la sympathie du public, qui, selon lui, a été induit en erreur par la presse britannique.

“Ma prédiction est qu’il va continuer à baisser en popularité, poursuivant sa chute dans les sondages”, a déclaré Fordwich. « Son timing est horrible car le Royaume-Uni est au milieu d’une crise du coût de la vie, une sorte d’hiver de mécontentement où beaucoup doivent faire le choix difficile de manger ou de se chauffer pendant qu’il se plaint de sa vie de privilège. Et nous savons tous qu’il est payé plusieurs millions pour le faire.”

LA FILLE DE RONALD REAGAN, PATTI DAVIS, AVERTIT LE PRINCE HARRY AVANT LA SORTIE DU LIVRE: ” SOYEZ SILENCIEUX “

“Il n’arrête pas de dire qu’il veut une réconciliation, mais les enquêteurs ont demandé à juste titre pourquoi quiconque devrait lui faire confiance pour garder les conversations privées”, a déclaré Richard Fitzwilliams à Fox News Digital. “Pourquoi en effet ?”

“La popularité de Harry est à son plus bas parmi les Britanniques”, a-t-il déclaré. “Une enquête YouGov en janvier révèle que seulement 26 % ont un avis positif ou plutôt [positive] vue de lui et 64 % en ont une négative. Seuls 23% ont une opinion positive de Meghan et 65% une opinion négative. L’objectif principal des Sussex est sans aucun doute de séduire les États-Unis et le reste du monde. … Harry a accusé à plusieurs reprises la famille royale de collusion avec la presse, ce qui, selon lui, l’a chassé, lui et sa famille, de Grande-Bretagne. Il n’en a cependant produit aucune preuve.”

Le correspondant international en chef de NBC, Keir Simmons, a déclaré à Hoda Kotb AUJOURD’HUI que la famille royale n’est pas non plus tirée d’affaire en ce qui concerne la perception du public. Il a dit, avec les affirmations de Harry dans ses interviews et ses mémoires, que c’est “un véritable test du règne du roi. Et il y a un sondage ce matin… qui suggère que la popularité, la faveur de la famille royale diminue parmi tout cela.”

Comme un nuage sombre, la sortie de “Spare” a plané sur le prochain couronnement du roi en mai. Le père de Harry est devenu roi à la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, le 8 septembre. Le monarque britannique le plus ancien avait 96 ans.

Le commentateur royal Jonathan Sacerdoti a déclaré à Fox News Digital que la famille royale serait “assez en colère” contre les dernières actions de Harry. Il a noté que la réponse de Charles était claire lorsqu’il a récemment modifié les procédures de son couronnement.

LES ALLIÉS DU PALAIS ROYAUME-UNI RIVENT CONTRE LES RÉCLAMATIONS DU PRINCE HARRY AVANT LA SORTIE DE MÉMOIRE TELL-ALL

“Cela signifie que si Harry est invité et qu’il y assiste, il le fera en tant que membre de la famille, mais pas en tant que participant officiel, et pourrait bien être très peu mis en avant”, a déclaré Sacerdoti. “Je m’attends à ce qu’il soit invité parce que je pense qu’il est peu probable que le roi veuille faire une déclaration audacieuse en ne l’invitant pas. Peut-être que dans les coulisses, il y aura des discussions pour savoir s’il est vraiment censé y assister.”

“Même si Harry et Meghan sont invités, on s’attendrait à ce qu’ils trouvent un moyen poli de ne pas y assister après tous les problèmes qu’ils ont causés”, a-t-il déclaré. “Mais on ne peut jamais tout à fait prédire leur comportement. … [The royals] il faut agir prudemment. … En ne réagissant pas publiquement, ils laissent au moins la possibilité que les choses se calment. Cela permet la possibilité que des conversations aient lieu à l’avenir, ce qui pourrait permettre une certaine forme de réconciliation.”

“Malgré les affirmations de Harry, il veut que toutes les conversations qu’ils ont restent privées, il semble presque impossible que quiconque puisse lui faire confiance”, a poursuivi Sacerdoti. “[Especially] après avoir révélé tant de conversations et d’événements privés et secrets dans son livre et ses interviews. Qui se sentirait en sécurité pour discuter de choses en privé après une interview d’Oprah, une émission de téléréalité Netflix en six parties et [now a] livre?”

LES COMMENTAIRES DU PRINCE HARRY SUR LE SERVICE MILITAIRE PEUVENT INCITER LA VIOLENCE DES TALIBAN, L’ANCIEN COMMANDANT DIT: ‘PROPAGANDE’

L’auteur acclamé par la critique Christopher Andersen, qui a récemment écrit un livre sur le roi, a déclaré à Fox News Digital qu’il admirait “la franchise de Harry” parce qu’il n’y a “aucun autre membre de la famille royale qui n’a jamais failli dévoiler son âme de cette façon”. ” Mais en révélant ce qui se passe derrière les portes du palais, Harry “lance une attaque dévastatrice contre sa famille et la monarchie”.

“Le roi Charles et le prince William ne peuvent qu’éprouver un profond sentiment de consternation et de trahison”, a déclaré Andersen. “… Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, le roi et le prince de Galles ont des tempéraments à la gâchette. Ils doivent tous les deux être en pleine crise de colère. Charles est presque certainement conseillé de riposter parce que faire moins, c’est excuser une sorte d’insubordination dans les rangs de Windsor qui pourrait sérieusement miner la crédibilité du roi.”

Andersen s’est également demandé si Charles punirait son fils en lui retirant son titre de HRH. Il a souligné que la reine avait permis à Diana de rester princesse de Galles mais l’avait officiellement dépouillée de son statut de HRH. Le divorce de Charles et Diana a été finalisé en 1996, un an avant son décès à 36 ans.

Rester fidèle à la devise royale de “ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer” ne suffit pas cette fois-ci, a-t-il déclaré.

LE PRINCE HARRY RÉVÈLE QUE MEGHAN MARKLE A TROMPÉ LES TÉLÉSPECTATEURS À PROPOS DE KATE MIDDLETON FEUD PENDANT LA SPÉCIALE “OPRAH” 2021

“Harry dit qu’il veut que son père et son frère reviennent, mais il a une façon particulière de s’y prendre”, a déclaré Andersen. “… Il est impossible d’imaginer que la famille royale restera simplement silencieuse. Et si elle le fait, ce sera en soi une erreur car il est clair que Harry est déterminé à continuer de raconter sa version de l’histoire jusqu’à ce qu’il se lève. En fin de compte, tout cela constitue un énorme désastre de relations publiques pour le roi à un moment où il peut le moins se le permettre.”

Harry a déclaré à ITV qu’il souhaitait la réconciliation avec la famille royale, mais “la balle est dans leur camp”.

“Ils n’ont montré aucune volonté de se réconcilier”, a-t-il déclaré.

Le duc et la duchesse de Sussex vivent en Californie avec leurs deux enfants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.