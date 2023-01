«Spare», du prince Harry: critique de livre

Embourbé dans une « brume rouge » de chagrin et de colère, le prince se soigne d’abord avec des bonbons puis, comme le rapportent les tabloïds détestés avec plus ou moins de précision, de l’alcool, de l’herbe, de la cocaïne, des champignons et de l’ayahuasca. (Plus légèrement, il essaie des suppléments de magnésium, et je ne suis pas sûr que quiconque ait besoin de savoir que cela a desserré ses intestins lors du mariage d’un ami.)

Parallèlement au déploiement de Harry en Afghanistan – où, observe-t-il, “vous ne pouvez pas tuer des gens si vous les considérez comme des personnes” – il s’échappe à plusieurs reprises en Afrique, dont les lions et les tigres semblent moins menaçants que les prédateurs journalistiques chez eux. Dans l’un des moments les plus effrayants du livre, il écrit que Willy, qui l’appelle Harold bien que son prénom soit Henry, tape du pied sur le choix du continent comme cause. “L’Afrique était ses » explique Harry, imitant le ton pétulant de son frère. “Je t’ai laissé avoir des vétérans, pourquoi ne me laisses-tu pas avoir des éléphants d’Afrique et des rhinocéros?”

Cattily, il note la «calvitie alarmante, plus avancée que la mienne» de Willy, tout en reprochant à la princesse de Galles d’être lente à partager son brillant à lèvres. Franchement, il montre le prince Charles de l’époque faisant le poirier dans son caleçon et la charade de sa famille d’un examen annuel des performances : la circulaire de la Cour.

Comme son auteur, “Spare” est partout sur la carte – émotionnellement et physiquement. En d’autres termes, il ne le garde pas serré. Harry est franc et drôle quand son pénis est gelé après un voyage au pôle Nord – « mon pôle Sud était en panne » – le laissant un « eunuque » juste avant que William épouse Kate Middleton. Dans un étrange exploit de projection, il donne au marié un string d’hermine à la réception, puis applique sur ses propres régions inférieures la crème Elizabeth Arden que sa mère utilisait comme brillant à lèvres – “‘bizarre’ ne rend pas vraiment justice au sentiment” — et s’inquiète que « mon todger fasse la une des journaux » avant de trouver un dermatologue discret.

Une thérapie, à laquelle il prétend que William refuse de participer, et une bouffée de First de Van Cleef & Arpels, aident Harry à apprendre à pleurer, libérant un flux de souvenirs refoulés de Diana, et c’est à ce moment-là que même le lecteur le plus endurci pourrait pleurer. Le propre parfum de Charles, l’Eau Sauvage de Dior, et son mariage avec Camilla, le laissent relativement froid.

Et pourtant, lorsque son père informe Meghan de la couverture médiatique incessante et souvent raciste de l’union de Harry – « Ne le lis pas, mon chéri » – il est difficile de ne pas être d’accord. Le prince prétend avoir une mémoire inégale – “un mécanisme de défense, très probablement” – mais ne semble pas avoir oublié une seule ligne jamais imprimée sur lui et sa femme, et la dernière section de son révélateur dégénère en un ennuyeux va-et-vient sur qui fuit quoi et pourquoi. Peut-être qu’un peu plus de Faulkner et moins de Fleet Street seraient utiles ici ?