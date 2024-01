Spanish Brass : une large palette sonore et des arrangements plaisants | Culture & Loisirs

UChicago Presents a proposé la semaine dernière un événement inhabituel de la série de concerts classiques : un événement de style pop léger mais satisfaisant par un quintette espagnol. Spanish Brass, un ensemble basé à Valence, en Espagne, a offert une douzaine de miniatures de concert sur la scène principale du Logan Center le 12 janvier. La plupart des œuvres duraient environ cinq minutes, quelques-unes étaient aussi courtes que quelques minutes. de minutes, et la plus longue durait 12 minutes. Cet ensemble a prouvé que le court métrage peut aussi être amusant.

Spanish Brass est composé de Sergio Finca (tuba), Inda Bonet (trombone), Manuel Pérez (cor d’harmonie) et Carlos Benetó et Juanjo Serna (trompettes). Les deux derniers joueurs ont joué sur des trompettes en si bémol et en do, de la trompette piccolo et du bugle (un type de clairon à valve). Le groupe fête cette année son 35e anniversaire, quatre des joueurs font partie du groupe depuis le tout début et Finca les a rejoints il y a 19 ans. Benetó, qui était le porte-parole du groupe, a fourni des commentaires et des propos humoristiques tout au long du concert. Il a affirmé qu’ils avaient fait appel à Finca parce qu’il était jeune et fort et donc particulièrement utile dans les aéroports.

Malgré la nature plutôt enjouée et divertissante de la musique, le jeu était de premier ordre et vraiment agréable. Ils ont débuté avec l’arrangement de Benetó de l’air de JS Bach de la Cantate BWV 208, « Sheep May Safely Graze ». Une pièce composée à l’origine comme un solo de soprano s’est transformée en un agréable exercice de muscle des cuivres. Même s’il y a eu quelques ratés au début, une fois complètement échauffés, la musique chantait agréablement jusqu’aux dernières lignes.

Un arrangement par Thierry Caens des thèmes de « Carmen » de Bizet fut une révélation. Serna a offert une fanfare de trompettes depuis les coulisses avant de rejoindre ses compatriotes dans un voyage remarquablement intense à travers les airs les plus célèbres de l’opéra. Le tuba rebondissait tandis que le trombone produisait des crachats et du feu. Le rendu au cor d’harmonie de la mélodie de Lillas Pastia était magnifique et le motif Fate avait du punch. Ils ont couru avec une vitesse étincelante à la fin.

Parmi les nombreuses introductions plaisantes de Benetó figurait sa plaisanterie selon laquelle «Le Coucou» de Louis-Claude Daquin prouvait l’injustice des trompettistes étant payés au même prix que le reste du groupe, puisque les trompettes faisaient tout le gros du travail dans cette pièce qui nécessitait de nombreuses courses rapides. Pourtant, le tuba avait son propre travail sophistiqué et tous les joueurs ont ralenti pour la grande conclusion.

Cette œuvre baroque fut rapidement suivie d’un surprenant mélange de chansons de

Charlie Chaplin. “Smile” a été rejoint par d’autres airs charmants des films de Chaplin, notamment “Modern Times”, “City Lights”, “The Gold Rush” et “Limelight”. Le jeu était fluide et élégant.

La première moitié du concert s’est terminée avec « La Boda de Luis Alonso » de Gerónimo Giménez. C’était une musique dansante (La Boda signifie mariage), attrayante et parfumée de chants folkloriques joyeux.

Après l’entracte, Spanish Brass affrontait « Asturias » d’Isaac Albéniz. Bien que composée pour piano, cette pièce est aujourd’hui surtout connue dans son arrangement pour guitare classique. Cette version pour cuivres donnait la mélodie au trombone. Cela s’est avéré aussi agréable que surprenant, Bonet offrant une performance souple et agile qui était à la fois captivante et maussade dans son obscurité.

« Nana » de Manuel de Falla est une chanson de berceau tirée des « Sept chansons folkloriques espagnoles » du compositeur que l’ensemble a interprétée avec une allure tamisée. « Farruca » du ballet « Le Tricorne » de Falla présentait des changements de tempo intrigants et une grande dynamique.

« Mon Amant de Saint Jean » d’Émile Carrara est une chanson largement interprétée par des chanteurs français, dont Edith Piaf. Les cuivres espagnols l’ont imprégné de textures orchestrales et la mélodie a migré dans tout l’ensemble tout en étant recouverte d’harmonies intrigantes.

Deux œuvres d’Astor Piazzolla ont été livrées avec flair et dextérité. “Oblivion” s’est ouvert sur de glorieux accords de cuivres avant que le bugle ne fasse tourner le thème mélodique principal. L’ensemble a allumé la mèche lente et a pris son temps pour créer de la tension. Le son de résonance qui en résultait était glorieux et presque hypnotique. Le « Libertango » de Piazolla était impétueux et jazzy et les Spanish Brass ont lancé beaucoup de coudes aigus et de cris stridents avant de s’installer dans la section principale de tango. Il y avait une merveilleuse fusion d’influences tango, jazz et pop. Les trompettes étaient aventureuses, le trombone frôlait le sarcastique, le cor d’harmonie était insistant et le tuba était positivement psychédélique. Cela s’est terminé par une note de tuba grave et lumineuse, suivie des acclamations et des sifflets du public.

Il y avait des chants de tuba et des gémissements de trombone dans « The Sidewinder » de Lee Morgan avant que des cuivres brillants et impétueux n’entourent le public.

« Bulería pa Spanish Brass » est une mélodie traditionnelle arrangée pour Spanish Brass par Jesús Santandreu. C’était une grande éclaboussure et un grand plaisir.

Avant que « Bulería », Benetó ne dise au public qu’il pouvait jouer un ou deux morceaux supplémentaires après l’œuvre finale inscrite au programme, « mais il faut le mériter ». Cela m’a rappelé quand j’étais enfant et j’ai demandé à mes parents de m’emmener à un concert d’Henry Mancini. Après que le programme écrit se soit terminé par ce que j’ai considéré comme de grands applaudissements, Mancini a déclaré au public : “Maintenant, nous allons jouer le rappel de l’ovation assise.” Bien sûr, après cela, il y a eu une standing ovation et un autre rappel. C’était une situation similaire au Logan. Le public, tout en restant assis, était enthousiaste dans son appréciation des cuivres espagnols et deux succès du public s’en sont suivis, le dernier étant un numéro de blues qu’ils ont interprété à la manière de la Nouvelle-Orléans, les musiciens jouant en quittant la scène et en sortant du spectacle. hall à travers les allées.

C’était une façon divertissante de conclure une soirée d’une large palette sonore offerte par un splendide ensemble.