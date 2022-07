Spallumcheen ranch – Kelowna Capital News

“Rêvez au-delà des ruelles étroites vers les gloires qui ont été

Fumée de camp sur les plaines au coucher du soleil, les cavaliers se précipitant

Talon ample cintré et roulé pour épargner au vent leur seul guide

Car la jeunesse y était en selle avec la moitié du monde à chevaucher »

Le poème ci-dessus a été écrit par le cow-boy et poète Badger Clarke et parle d’une époque où le cow-boy était roi en Amérique du Nord.

Le ranch historique O’Keefe de Spallumcheen accueillera du 29 au 31 juillet un festival de poésie et de musique de cow-boy et une série de feux de camp de trois jours pour rendre hommage à ces rois en selle, les cow-boys.

L’influence du cow-boy en Colombie-Britannique a commencé avec la ruée vers l’or dans la région de Cariboo. Alors que les mineurs affluaient vers des centres miniers en pleine croissance comme Barkerville, les hommes en selle ont vu une opportunité d’apporter du bœuf dans ces régions et ainsi a commencé l’histoire du cow-boy en Colombie-Britannique.

La vallée de l’Okanagan a joué un rôle important dans cette histoire, car le bétail a été chassé de l’Oregon et jusqu’en Californie par des cow-boys, dont beaucoup deviendraient les premiers éleveurs de la province.

Le festival O’Keefe Ranch débutera le vendredi soir 29 juillet avec le Cowboy Dinner Show et un feu de camp. Cet événement populaire est de retour pour une seule nuit. Visitez le ranch et soyez hébergé par un personnage des premiers jours du ranch O’Keefe. Apprenez à vous enchaîner comme un vrai cow-boy, puis asseyez-vous à Cowboy Cuisine et laissez Rob Dinwoodie et le groupe Open Range avec l’historien, auteur et poète cow-boy Ken Mather tisser l’histoire du BC Cowboy à travers la chanson, la poésie et l’histoire.

Comme dans les précédents Cowboy Dinner Shows, cette année comprendra un drame qui dépeint de vrais personnages de l’ouest de la Colombie-Britannique. La soirée cowboy est célébrée autour du feu de camp comme au temps du Far West. Chantez des chansons sous les étoiles et écoutez des histoires qui donneront vie à l’ouest.

Les jours 2 et 3 du festival, les samedi et dimanche 30 et 31 juillet, sont des journées remplies d’événements avec des démonstrations et des activités pratiques pour adultes et enfants à faire et à apprendre.

Éducation animale, démonstrations de forgeron et de charron, promenades en chariot, artisanat de cow-boy et de cow-girl pour enfants, jeux à l’ancienne et activités de « rodéo » l’après-midi. Profitez du troubadour cow-boy itinérant du ranch, Duane Marchand, un musicien autochtone local de la bande indienne d’Okanagan.

Bien sûr, tout le monde sait qu’un bon cow-boy a besoin d’un cow-dog. Regardez les cow-dogs en action à la Greenhow Arena l’après-midi.

Les peuples autochtones de l’Okanagan ont contribué à la fois à conduire le bétail dans les champs aurifères, mais aussi à travailler dans les ranchs d’origine de l’Okanagan. Visitez l’exposition sur les cow-boys autochtones au musée Greenhow et voyez un authentique cow-boy autochtone enseigner le harnachement et les vêtements qu’il portait et porte encore en tant que cow-boy aujourd’hui.

Le samedi après-midi uniquement, assistez à un atelier de poésie ou montez sur scène lors d’une session à micro ouvert pour tous les poètes et musiciens en herbe.

Le samedi soir est le point culminant du week-end avec de la poésie et de la musique de cow-boy authentiques. Mather, Jocelyn Winterburn, Butch Falk et Gordie West montent sur scène pour une soirée de poésie et de chanson. Profitez des desserts faits maison et du service de bar sous licence. La soirée sera également l’occasion de s’initier à la danse carrée et en ligne.

Le dimanche matin commencera par l’église de cow-boy à l’église catholique St. Ann’s sur place à 11 h. Écoutez des chants de foi de cow-boy et un message terre-à-terre de cow-boy au début de la journée.

«Cette année, le Cowboy Poetry and Music Festival est un excellent moyen de passer du temps avec votre famille et de soutenir

cet important site historique », explique O’Keefe Ranch. « Si vous avez des invités en visite ou si vous n’êtes pas venu depuis un certain temps, venez profiter d’un week-end pour faire de votre été. Avec tout, des bâtiments patrimoniaux, des expositions de musée, des animaux de ferme interactifs, une boutique de cadeaux unique (pleine de produits locaux!) Et d’autres touches spéciales ajoutées, O’Keefe Ranch est l’endroit idéal pour organiser cet événement spécial.



