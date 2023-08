Spalletti succède à Mancini en tant que patron de l’Italie, mais un problème surgit

Luciano Spalletti a demandé un congé sabbatique d’un an pour cette saison, mais il pourrait prendre la relève en Italie. Après avoir mené Naples au Scudetto, Spalletti semble prêt à prendre la relève en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe nationale d’Italie. L’ancien entraîneur-chef Roberto Mancini a démissionné le 13 août avec l’équipe en plein milieu des éliminatoires de l’Euro 2024.

Cependant, malgré , il y a un obstacle majeur auquel lui et l’Italie sont confrontés. Spalletti n’a quitté Naples que pour un congé sabbatique. Il a dit qu’il avait simplement besoin de se reposer après avoir aidé Napoli à réussir deux saisons. La Gazzetta dello Sport dit qu’il n’est peut-être pas si facile pour l’Italie de l’embaucher, même s’il n’entraîne pas l’Italie.

La fédération italienne de football, ou FIGC, doit payer Napoli si elle veut embaucher Luciano Spalletti. Spalletti avait encore un an sur son contrat avec Naples après la conclusion de la campagne victorieuse du titre 2022/23. Même s’il n’est pas au club, ce contrat d’un an reste intact. La plupart pensaient qu’une clause de son contrat obligeait uniquement les clubs à payer Napoli pour embaucher Spalletti. Cependant, l’avocat de Naples, Mattia Grassani, assure que la clause s’applique à la fois aux clubs et aux équipes nationales.

L’Italie n’a pas l’intention de payer un club pour embaucher un entraîneur. Pour référence, il n’a jamais payé de club pour faire venir un entraîneur. Il y aurait de grandes inquiétudes s’il payait un club italien pour embaucher un manager, en particulier celui qui vient de remporter le titre.

L’Italie se tourne vers Spalletti pour inverser les récents rougissements

Ce succès national avec Naples est quelque chose que la fédération italienne veut imiter. Certes, l’Italie a remporté le dernier championnat d’Europe. Lors des qualifications pour l’Euro 2024, l’Italie s’est inclinée à domicile contre l’Angleterre lors d’un match revanche de la finale 2020. Dans l’UEFA Nations League, l’Italie a terminé troisième, c’est la deuxième fois qu’elle remporte une médaille de bronze dans cette compétition.

L’objectif pour l’Italie reste de revenir et de concourir pour la Coupe du monde. En plus de remporter la Serie A, Spalletti a mené Napoli aux quarts de finale de la Ligue des champions. C’est le meilleur résultat de Naples dans l’histoire de l’UEFA Champions League.

PHOTO : IMAGO / LaPresse