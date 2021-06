Spain Eye New Era sous Luis Enrique

L’Espagne n’est plus l’équipe la plus redoutée d’Europe qui a tout balayé devant elle entre 2008 et 2012. Une nouvelle génération est désormais chargée de restaurer ses anciennes gloires à l’Euro 2020. Voici à quoi s’attendre du Groupe E avec la Suède, la Pologne et la Slovaquie qui espèrent également pour une place dans les 16 derniers.

Espagne

Les triples vainqueurs n’ont même pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale lors de leurs trois derniers tournois.

Luis Enrique se tourne vers l’avenir plutôt que vers le passé car il a laissé de côté Sergio Ramos de manière controversée en raison de ses problèmes de forme physique et pour la première fois l’Espagne se dirige vers un tournoi majeur sans un joueur du Real Madrid dans ses rangs.

Au lieu de cela, il existe une multitude d’acteurs clés exerçant leur métier à l’étranger. Ferran Torres de Manchester City a marqué un triplé lors d’une démolition 6-0 de l’Allemagne en Ligue des Nations en octobre, tandis que son coéquipier de club Aymeric Laporte a changé d’allégeance avec la France.

Bilbao a été abandonnée tardivement en tant que ville hôte en raison de restrictions liées aux coronavirus, mais La Furia Roja sera plus chaleureusement accueillie à Séville pour ses trois matchs de groupe.

Joueur à surveiller : Pau Torres

Peu de joueurs sur le continent entrent dans le tournoi aussi haut que Torres après avoir aidé son club d’enfance Villarreal à remporter un tout premier trophée majeur en battant Manchester United pour soulever la Ligue Europa.

United fait partie des nombreux clubs qui surveillent l’arrière central chic, qui pourrait sceller un grand pas s’il impressionne en entrant dans le vide laissé par Ramos et le retraité Gerard Pique.

Suède

Une blessure empêche Zlatan Ibrahimovic de faire son retour sur la scène internationale, mais les Suédois comptent une nouvelle génération d’attaquants qui cherchent à remplacer le joueur de 39 ans.

Alexander Isak a marqué 17 buts en Liga pour la Real Sociedad cette saison, tandis que Jordan Larsson, fils de l’ancien attaquant du Celtic, de Manchester United et de Barcelone Henrik, est dans l’équipe après une campagne impressionnante avec le Spartak Moscou.

Dejan Kulusevski de la Juventus pourrait ajouter une étincelle créative supplémentaire à l’équipe qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde il y a trois ans, mais ailleurs, Janne Andersson s’appuiera sur un noyau vieillissant composé de Robin Olsen, Andreas Granquist, Mikel Lustig, Sebastian Larsson et Emil. Forsberg malgré les inquiétudes concernant leur forme et leur forme physique.

Joueur à suivre : Alexander Isak

Seuls cinq joueurs, dont Lionel Messi, Luis Suarez et Karim Benzema, ont marqué plus de buts qu’Isak en Liga cette saison. À 6 pieds 4 pouces (1,90 m), il possède une forte présence physique pour un joueur de 21 ans, mais il est plus heureux avec le ballon dans les pieds qu’en attaquant des centres.

Slovaquie

La Slovaquie a fait partie du groupe lors de sa première apparition à un Championnat d’Europe il y a cinq ans, mais fera bien d’égaler cet exploit cette fois.

Le capitaine Marek Hamsik n’est plus la force qu’il était à son apogée à Naples et joue maintenant pour l’IFK Göteborg en Suède.

Une victoire 2-1 sur la Russie lors des éliminatoires de la Coupe du monde en mars montre que les Slovaques sont capables dans un match unique, mais ce résultat choc fait suite à des matchs nuls avec Chypre et Malte.

Joueur à suivre : Milan Skriniar

La Slovaquie aura besoin de draps propres pour renverser la vapeur et avoir l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe à Skriniar, qui a été vital pour le premier titre de Serie A de l’Inter Milan depuis 10 ans.

Pologne

Quarts de finalistes en France il y a cinq ans, la fortune des Polonais repose à nouveau largement sur les buts de Robert Lewandowski.

Ils se dirigent vers le tournoi sous une nouvelle direction avec le très voyagé Paulo Sousa remplaçant Jerzy Brzeczek, qui a été limogé après avoir perdu deux fois contre l’Italie et les Pays-Bas dans la Ligue des Nations, en janvier.

Les milieux de terrain Piotr Zielinski et Mateusz Klich ont joué respectivement pour Napoli et Leeds cette saison et auront pour tâche de s’assurer que Lewandowski obtienne le service auquel il s’est habitué au Bayern Munich.

Joueur à surveiller : Robert Lewandowski

Après avoir battu le record de 49 ans de Gerd Mueller pour les buts marqués en une seule campagne de Bundesliga, Lewandowski pourrait se mettre dans le cadre du Ballon d’Or, beaucoup pensaient qu’il avait été refusé en 2020 lorsque le prix a été supprimé en raison de la pandémie de coronavirus.

Malgré avoir marqué 66 buts internationaux, Lewandowski n’a pas encore brillé dans un tournoi majeur, marquant une seule fois à domicile à l’Euro 2012 et à l’Euro 2016.

Calendriers du groupe E (tous les horaires IST)

14 juin, lundi – Pologne vs Slovaquie — (21h30, Saint-Pétersbourg)

15 juin, mardi – Espagne vs Suède – (12h30, Séville)

Vendredi 18 juin – Suède vs Slovaquie – (18h30, Saint-Pétersbourg)

19 juin, samedi – Espagne vs Pologne — (12h30, Séville)

23 juin, mercredi – Slovaquie vs Espagne — (9h30, Séville)

23 juin, mercredi – Suède vs Pologne — (9h30, Saint-Pétersbourg)

