Un conseiller spécial qui a été limogé par Dominic Cummings après avoir été accusée d’avoir divulgué des « secrets du Brexit » aujourd’hui a laissé entendre que l’ancien assistant en chef de Boris Johnson avait demandé à la police armée de la faire sortir de Downing Street.

L’assistante au Trésor Sonia Khan, 28 ans, a déclaré qu’elle n’avait reçu aucune raison pour son licenciement soudain après avoir été convoquée de manière inattendue pour une réunion de 10 minutes avec l’ancien franc-tireur n ° 10 en août 2019.

On pense que M. Cummings a forcé Mme Khan à remettre ses téléphones pour inspection avant de la renvoyer après des détails. L’opération Yellowhammer – qui exposait les conséquences potentielles d’un Brexit sans accord – a été divulguée.

L’assistant conservateur, accusé d’être resté en contact avec l’ancien patron Philip Hammond, a ensuite été expulsé de Downing Street par une police armée à la vue du public.

Elle a ensuite saisi un tribunal du travail, mais a retiré ses allégations de licenciement abusif et de discrimination sexuelle après avoir convenu d’un règlement estimé à cinq chiffres.

S’exprimant au sujet de l’incident pour la première fois, Mme Khan a déclaré que le gouvernement avait créé un « dangereux précédent » et était « déterminé » à empêcher que des situations similaires ne se reproduisent.

Dans une interview accordée aujourd’hui à Woman’s Hour de BBC Radio 4, elle a également nié avoir divulgué des détails sur la planification du Brexit sans accord et a admis qu’elle pouvait comprendre pourquoi les gens pourraient trouver M. Cummings « intimidant ».

Mme Khan a déclaré à la présentatrice Emma Barnett: « Je me souviens à ce moment-là que je sentais assez fermement que si on ne me donne pas de raison et qu’il y a une chance que cela se reproduise, cela établit une très mauvaise norme.

« Je n’ai jamais eu de raison pour expliquer pourquoi ce qui s’est passé s’est produit, et cela a été pour moi l’élément déclencheur pour prendre les mesures que j’ai prises. »

Elle a expliqué qu’elle « se sentait vraiment désolée pour le policier » qui l’avait emmenée hors des lieux parce qu’il était « choqué par la demande parce que la police ne s’implique pas dans les problèmes d’emploi ». « Il ne semble pas que la police métropolitaine ait dû faire ça avant », a-t-elle ajouté.

Mme Khan a poursuivi: Je pense que ma pensée directrice était que si je ne faisais rien, rien ne changerait et que c’était un dangereux précédent pour le gouvernement à créer – pas seulement pour les autres personnes qui travaillent dans le gouvernement, mais pour les entreprises et autres organisations qui traitent avec les employés.

Elle a refusé d’être attirée par ce que M. Cummings lui avait dit exactement lors de son licenciement, mais a admis qu’elle pouvait voir pourquoi « lui ou quelqu’un d’autre au gouvernement, en particulier ceux qui occupent des rôles vraiment puissants » sont considérés comme « intimidants ».

Lors d’une réunion quelques jours après le départ de Mme Khan, M. Cummings aurait déclaré aux conseillers spéciaux: « Si vous n’aimez pas la façon dont je dirige les choses, voici la porte. F *** off. ‘

Le litige devait être examiné par un tribunal du travail, ce qui aurait pu amener M. Cummings à devoir témoigner, ainsi que la publication de messages, textes et courriels WhatsApp entre les conseillers principaux de Downing Street qui ont été soumis.

M. Cummings a été limogé de son poste au gouvernement avant Noël au milieu des informations faisant état d’une lutte de pouvoir avec la fiancée de M. Johnson, Carrie Symonds et ses alliés.

Elle et Allegra Stratton, la nouvelle attachée de presse du Premier ministre, souhaiteraient que Downing Street adopte une approche « plus gentille » envers les conseillers spéciaux à l’avenir.

L’animatrice de Woman’s Hour, Emma Barnett, a tweeté avant la diffusion de son entretien avec Mme Khan

Malgré son limogeage, Mme Khan (photo de droite) a fait campagne pour M. Johnson aux élections générales de décembre 2019 et entretient des liens étroits avec le parti conservateur.

Son patron d’alors, Sajid Javid, a « exprimé sa colère » avec M. Johnson à propos de son traitement et a démissionné plus tard de son poste de chancelier après avoir rejeté une demande du N ° 10 selon laquelle il licenciait toute son équipe d’aides.

En novembre dernier, Mme Khan a déclaré qu’elle était parvenue à un accord avec le Trésor et qu’elle « ne poursuivait plus ma demande au tribunal du travail », qui devait être entendue en décembre.

Dans un rapport publié par le syndicat de la fonction publique de la FDA, Mme Khan a déclaré: « Ayant atteint un règlement de ces problèmes, je poursuis maintenant ma vie et ma carrière.

«J’ai un travail épanouissant en tant que consultant, je garde une grande affection pour le Parti conservateur et reste un conservateur engagé.

« Le parti m’a pris sous son aile quand j’étais adolescent et je me sens extrêmement privilégié d’avoir servi en tant que conseiller spécial sous les deux derniers premiers ministres. »

Mme Khan avait acquis une réputation d’opérateur politique qualifié à Westminster depuis qu’elle a rejoint l’équipe de M. Hammond en 2018.

Elle avait auparavant travaillé pour l’ancien ministre du Cabinet Liam Fox et le groupe de campagne de l’Alliance des contribuables.