SpaceX vise à lancer le premier vol orbital Starship en juillet

SpaceX d’Elon Musk « tourne pour juillet » pour lancer le premier vol spatial orbital de sa fusée Starship, a déclaré vendredi la présidente de la société, Gwynne Shotwell.

« J’espère que nous y arriverons, mais nous savons tous que c’est difficile », a déclaré Shotwell, s’exprimant lors de la conférence virtuelle sur le développement spatial international de la National Space Society.

« Nous sommes vraiment sur le point de piloter ce système, ou du moins de tenter le premier vol orbital de ce système, vraiment à très court terme », a ajouté Shotwell.

SpaceX a effectué plusieurs vols d’essai courts de prototypes de vaisseau spatial au cours de la dernière année, mais atteindre l’orbite représente la prochaine étape dans les tests de la fusée. La société a révélé en mai son plan pour le vol, qui serait lancé depuis les installations de la société au Texas et viserait à amerrir au large des côtes d’Hawaï.

Les prototypes de vaisseaux spatiaux mesurent environ 160 pieds de haut, soit environ la taille d’un bâtiment de 16 étages, et sont construits en acier inoxydable, ce qui représente la première version de la fusée dévoilée par Musk en 2019. La fusée est initialement lancée sur un « Super Heavy ». booster, qui constitue la moitié inférieure de la fusée et mesure environ 230 pieds de haut. Ensemble, Starship et Super Heavy mesureront près de 400 pieds de haut lorsqu’ils seront empilés pour le lancement.