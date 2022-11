SpaceX vient d’acheter une grosse campagne publicitaire sur Twitter pour Starlink

La campagne publicitaire que SpaceX achète pour promouvoir Starlink est appelée une “prise de contrôle” de Twitter. Lorsqu’une entreprise achète l’un de ces forfaits, elle dépense généralement plus de 250 0000 $ pour placer sa marque au sommet de la chronologie principale de Twitter pendant une journée complète, selon un employé actuel et un ancien employé de Twitter qui ont demandé à rester anonymes parce qu’ils étaient n’est pas autorisé à parler au nom de l’entreprise.

La campagne fera la promotion du service Internet par satellite détenu et exploité par SpaceX appelé Starlink sur Twitter en Espagne et en Australie, selon les enregistrements internes de l’entreprise de médias sociaux consultés par CNBC.

L’entreprise aérospatiale d’Elon Musk, SpaceX, a commandé l’un des plus gros forfaits publicitaires disponibles auprès de Twitter, l’entreprise de médias sociaux qu’il vient d’acquérir dans le cadre d’un accord de 44 milliards de dollars et dont il est maintenant PDG.

Des entreprises telles que General Motors, Audi, Volkswagen, General Mills, Pfizer, United Airlines et d’autres ont suspendu leur dépenses publicitaires sur Twitter pour le moment, répondant en partie à une vague de discours de haine et de désinformation sur la plateforme. Le géant de la publicité Interpublic Group a recommandé aux clients de ses agences de faire de même. Twitter tirait auparavant environ 90% de ses revenus de la publicité.

Musk est également le PDG du constructeur de véhicules électriques Tesla , en plus de ses responsabilités chez SpaceX et Twitter. Il s’est vanté que son constructeur automobile ne dépense pas d’argent pour la publicité traditionnelle comme la presse écrite, la radio, la télévision et les publicités en ligne. Au lieu de cela, Tesla recueille les gros titres des blogs de fans, des sites d’actualités et crée le buzz par le biais de clubs automobiles, d’événements de fans ou d’actionnaires et d’engagement sur les réseaux sociaux.

Lorsque Musk a lancé puis rapidement suspendu un badge d’abonné payant sur Twitter la semaine dernière, cela a encore ébranlé la confiance des annonceurs dans la plateforme. Le badge ressemblait à une coche bleue de vérification antérieure, mais ne coûtait aux utilisateurs que 7,99 $ par mois. Des coches bleues acquises à bas prix étaient utilisées par des farceurs et des imposteurs pour se faire passer pour des marques, des politiciens et des célébrités et pour publier des messages peu flatteurs et inexacts.

Un compte créé à l’effigie de la société pharmaceutique Eli Lilly a causé un sérieux problème jeudi quand il a posté un message indiquant que “nous sommes ravis d’annoncer que l’insuline est désormais gratuite”. Le tweet est devenu viral et est resté sur Twitter pendant au moins deux heures avant d’être supprimé. Le vrai compte Eli Lilly tweeté plus tard: “Nous nous excusons auprès de ceux qui ont reçu un message trompeur d’un faux compte Lilly.”

Le cours de l’action d’Eli Lilly chuté brusquement après la publication du faux tweet, bien que les principaux indices boursiers aient été positifs à ce moment-là, le S&P 500 ayant connu son plus grand rallye en deux ans. Le constructeur automobile Tesla, dirigé par Musk, le concurrent de SpaceX Lockheed Martin, le sénateur Ed Markey (D-Mass.) Et bien d’autres ont également été imité et mis au pilori sur la plate-forme.

Ce week-end, Musk a écrit dans un tweet : “Twitter génère un nombre considérable de clics vers d’autres sites Web/applications. De loin le plus gros moteur de clics sur Internet.” Le nouveau PDG de Twitter a été rapidement corrigé par des experts en marketing et d’anciens employés de Twitter, et une note de correction a été ajoutée à son tweet. Il a ensuite supprimé le tweet.

Une ancienne employée de Twitter, Claire Díaz-Ortiz, l’a appelé en écrivant : “Mensonges. J’ai travaillé @Twitter 5 ans + a écrit 2 livres sur le marketing des médias sociaux. C’est faux et @Twitter le sait. Nous ne l’avons jamais vendu sur les clics, car il est beaucoup plus faible sur le trafic que Facebook, LinkedIn, etc. Twitter a d’autres atouts clés. (Et le marketing est bien plus que des clics.”

Lors d’une réunion à l’échelle de l’entreprise la semaine dernière, Musk a déclaré aux employés actuels de Twitter que la faillite n’était pas hors de question, car l’entreprise fait face à un exode d’annonceurs et à un ralentissement économique plus large.