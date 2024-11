SpaceX veut tester le ravitaillement de ses vaisseaux spatiaux au début de l’année prochaine

SpaceX tentera de transférer du propulseur d’un vaisseau en orbite à un autre dès mars prochain, une étape technique qui ouvrira la voie à une démonstration d’atterrissage sans équipage d’un vaisseau sur la lune, a déclaré cette semaine un responsable de la NASA.

On a beaucoup parlé du potentiel de Starship à transformer l’industrie spatiale commerciale, mais la NASA espère également que le véhicule ramènera des humains sur la Lune dans le cadre du programme Artemis. L’agence spatiale a attribué à l’entreprise un contrat de 4,05 milliards de dollars pour deux véhicules Starship à capacité humaine, l’étage supérieur (également appelé Starship) faisant atterrir des astronautes sur la surface de la lune pour la première fois depuis l’ère Apollo. L’atterrissage en équipage est actuellement prévu pour septembre 2026.

Kent Chojnacki, directeur adjoint du programme Human Landing System (HLS) de la NASA, a fourni plus de détails sur la manière exacte dont l’agence travaille avec la société spatiale dans le cadre de cette mission critique. dans une interview avec Spaceflight Now. Il n’est pas surprenant que la NASA accorde une attention particulière à la campagne de tests de Starship, qui a déjà enregistré cinq lancements.

SpaceX est entré dans l’histoire lors du test le plus récent du 13 octobre lorsqu’il a capturé pour la première fois le propulseur de fusée Super Heavy en vol à l’aide de « baguettes » fixées à la tour de lancement.

« On apprend beaucoup à chaque fois [a launch] cela arrive », a déclaré Chojnacki.

L’expérience professionnelle de Chojnacki comprend de nombreux rôles dans le programme Space Launch System (SLS), qui supervise le développement d’une énorme fusée du même nom construite par une poignée d’entreprises aérospatiales traditionnelles. La première fusée SLS a lancé la mission Artemis I en décembre 2023, et les futures fusées lanceront les missions suivantes dans le cadre du programme Artemis. Cependant, aucune partie de la fusée n’est réutilisable, c’est pourquoi la NASA dépense plus de 2 milliards de dollars pour chaque lanceur.

Les premiers contrats pour le programme SLS ont été attribués il y a plus de dix ans selon ce que l’on appelle un modèle « cost-plus », ce qui signifie que la NASA paie un montant de base plus les dépenses. (Ce type de contrat a été sévèrement critiqué pour inciter à de longs délais de développement et à des dépenses élevées.) En revanche, les contrats HLS sont « à prix fixe » – SpaceX reçoit donc un paiement unique de 2,99 milliards de dollars à condition qu’il respecte certains jalons.

Chojnacki a déclaré que la NASA avait adopté des approches très différentes du programme HLS par rapport au programme SLS, même au-delà du modèle contractuel.

« SLS était un programme très traditionnel de la NASA. La NASA a établi un ensemble d’exigences très strictes et a dicté un inventaire de propulseurs, tout dicté aux différents éléments. Ils coulaient. Il s’agissait de programmes à coûts majorés auxquels les entreprises aérospatiales répondaient, et nous travaillions de manière très traditionnelle », a-t-il déclaré. « En passant à HLS, nous nous occupons de beaucoup de pièces mobiles en même temps. Le contrat actuel de SpaceX, pour son atterrissage initial, comporte 27 exigences système. Vingt-sept, et nous l’avons gardé aussi lâche que possible.

Selon le contrat de SpaceX, ils doivent respecter les examens de conception obligatoires, mais SpaceX peut également proposer des étapes de paiement supplémentaires. L’une des exigences demandées par SpaceX est la démonstration du transfert de propulseur de navire à navire. Ces tests devraient commencer vers mars 2025 et se terminer au cours de l’été, a déclaré Chojnacki.

« Ce serait la première fois que cela serait démontré à cette échelle, c’est donc un élément de base important. Et une fois que vous avez fait cela, vous avez vraiment ouvert la possibilité de déplacer d’énormes quantités de charges utiles et de marchandises en dehors de la sphère terrestre. Si vous pouvez avoir un vaisseau spatial avec agrégation de propulseurs, ce sera la prochaine étape vers une démonstration sans équipage.

En plus des tests, la prochaine révision majeure de Starship sera la Critical Design Review (CDR) à l’été 2025, date à laquelle la NASA certifiera que l’entreprise a satisfait aux 27 exigences du système. Chojnacki a déclaré que les astronautes de la NASA rencontraient également SpaceX une fois par mois pour donner leur avis sur l’intérieur du Starship. L’entreprise construit des maquettes de la cabine de l’équipage, y compris les dortoirs et le laboratoire, à Boca Chica. La NASA prévoit de recevoir une mise à jour de conception ce mois-ci avant de l’examiner lors du CDR de l’année prochaine.

Ce n’est pas le seul endroit où la NASA a apporté sa contribution : elle a également apporté son contribution sur certains aspects de la conception de la fusée, comme les composants cryogéniques du véhicule, ainsi que des tests sur les tuiles thermiques qui aident à garder les carburants cryogéniques au froid.

Si tout se passe comme prévu, SpaceX enverra des astronautes sur la Lune en septembre 2026.

« C’est définitivement la date vers laquelle nous travaillons. Nous n’avons aucun barrage routier connu. Nous avons certaines choses qui doivent être démontrées pour la première fois, et nous avons un plan en place pour aller les démontrer.