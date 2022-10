SpaceX veut que le Pentagone finance Starlink en Ukraine – rapports

La société a déclaré que les services de réseau par satellite pourraient coûter près de 400 millions de dollars au cours de la prochaine année.

La société aérospatiale d’Elon Musk a demandé à l’armée américaine de prendre en charge le financement de son service Internet par satellite Starlink en Ukraine, affirmant qu’elle n’était plus en mesure de supporter le coût des opérations, selon des documents de l’entreprise obtenus par CNN.

Dans une lettre envoyée au Pentagone le mois dernier, SpaceX a décrit ses difficultés financières et a demandé au gouvernement de commencer à financer les services Starlink pour l’Ukraine, affirmant qu’il coûterait plus de 120 millions de dollars pour le reste de 2022 et quelque 400 millions de dollars au cours des 12 prochains mois. .

“Nous ne sommes pas en mesure de donner davantage de terminaux à l’Ukraine, ni de financer les terminaux existants pour une durée indéterminée”, Le directeur des ventes gouvernementales de SpaceX a déclaré dans la lettre.

SpaceX a fait don d’environ 20 000 unités satellites Starlink à l’Ukraine depuis le début du conflit fin février, fournissant une connexion Internet et une coordination militaire sur des champs de bataille chaotiques qui seraient autrement coupés du Web. Les responsables ukrainiens ont salué le système comme “une partie essentielle de l’infrastructure critique.”

Kiev a néanmoins exhorté la société à envoyer des milliers de terminaux Starlink supplémentaires, avec une autre lettre obtenue par CNN montrant qu’un haut général ukrainien, Valery Zaluzhny, avait directement demandé 8 000 unités en juillet. Un consultant externe pour SpaceX a écrit plus tard que l’entreprise “fait face à des décisions terriblement difficiles ici”, ajouter “Je ne pense pas qu’ils aient la capacité financière de fournir des terminaux ou des services supplémentaires comme demandé par le général Zaluzhny.”

Alors que Musk a déclaré que SpaceX aura dépensé plus de 100 millions de dollars pour fournir des services Starlink à l’Ukraine d’ici la fin de l’année, la lettre de la société au Pentagone indique que d’autres parties ont aidé à supporter certains coûts. La “grande majorité” des 20 000 unités fournies à l’Ukraine ont reçu “financement total ou partiel” des gouvernements américain, britannique et polonais, ainsi que des ONG et des collecteurs de fonds privés, bien que SpaceX ait couvert la plupart des coûts de service d’environ 4 500 dollars par terminal chaque mois.

Plus récemment, SpaceX a été critiqué pour des pannes présumées de Starlink dans certaines régions d’Ukraine, le Financial Times relayant des rapports de soldats ukrainiens sur un “catastrophique” perte de communication la semaine dernière. La cause des pannes reste incertaine, bien que les responsables ukrainiens insistent sur le fait que les problèmes ne sont pas le résultat d’un problème technique ou de cyberattaques, suggérant plutôt “Restrictions géographiques imposées par SpaceX.” Cependant, le service a depuis repris dans les zones touchées.