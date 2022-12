SpaceX va lancer Starshield et soutenir les efforts de sécurité nationale

SpaceX et son fondateur Elon Musk ont ​​​​créé un réseau satellite spécifiquement destiné à un usage gouvernemental appelé Starshield pour contribuer à la sécurité nationale, selon un page Web SpaceX récemment publiée.

Selon SpaceX, le programme utilisera Technologie Starlinkqui fournit un accès Internet haut débit aux consommateurs et aux entreprises via des milliers de satellites en orbite basse. Les satellites sont capables d’apporter l’Internet haut débit dans les zones mal desservies, moins la latence élevée et limitation des données qui viennent avec traditionnel, géostationnaire services Internet par satellite.

Cependant, Starshield sera plus que votre flotte de satellites Internet supérieure à la moyenne. Alors que les communications sont identifiées comme l’un des trois principaux objectifs de Starshield, SpaceX vise également à fournir des services d’observation de la Terre et de transport de charge utile.

Le nouveau service promet également de “répondre aux exigences gouvernementales les plus exigeantes” en matière de sécurité et d’offrir une “polyvalence unique aux utilisateurs” grâce à des satellites “capables d’intégrer une grande variété de charges utiles”.

On ne sait pas si des satellites Starshield sont déjà en orbite, quand le service sera disponible pour une utilisation gouvernementale, ou quelles divisions gouvernementales ou forces militaires utiliseront Starshield.

SpaceX n’a ​​pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.