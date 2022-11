SpaceX va lancer sa fusée Falcon Heavy pour la première fois en trois ans | Actualités scientifiques et techniques

SpaceX lancera aujourd’hui sa fusée Falcon Heavy pour la première fois en plus de trois ans.

Elon MuskLa société de l’US Space Force vise à envoyer deux engins de l’US Space Force en orbite, deux ans après la date initialement prévue de la mission.

Les retards répétés sont dus à des problèmes avec la charge utile, qui dans ce cas comprend un microsatellite baptisé TETRA-1 qui a été créé pour “diverses missions prototypes”.

La fusée Falcon Heavy n’a pas été lancée depuis juin 2019lorsqu’il a décollé du centre spatial Kennedy de la NASA transportant deux douzaines de satellites, une horloge atomique de l’espace lointain, les cendres de l’astronaute Bill Pogue, et plus encore.

A l’époque, il était considéré EspaceXle lancement le plus difficile.

Depuis, la firme a effectué des dizaines de lancements avec ses autres fusées, y compris le dynamitage de son premier équipage entièrement civil dans l’espace lors d’un voyage de trois jours.

M. Musk a également été occupé – il s’agit du premier lancement majeur de SpaceX depuis il a acheté Twitter.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





6:42

Qu’est-ce que le Starlink d’Elon Musk ?



Le lancement de mardi – prévu pour 9h40 heure locale (13h40 Royaume-Uni) – sera le premier arborant trois boosters Falcon 9, qui sont nécessaires pour fournir la poussée nécessaire au Falcon Heavy.

La Falcon Heavy est la fusée opérationnelle la plus puissante au monde, selon SpaceX.

Les Falcon 9 se lancent eux-mêmes régulièrement, par exemple lorsqu’ils prennent Les satellites Starlink de SpaceX en orbite.

Novembre s’annonce chargé pour d’importantes missions spatiales, avec Artemis 1, longtemps retardé par la NASA et le premier lancement de fusée depuis le sol britannique également dû.

Et le mois prochain, SpaceX espère lancer son système de fusée géante Starship en orbite pour la première fois.

Ce sera un vol de démonstration crucial car il vise à envoyer des astronautes de la NASA sur la Lune dans les prochaines années.

Image:

Grandes idées en direct 2022



Pour en savoir plus sur la science et la technologie, explorez l’avenir avec Sky News à Big Ideas Live 2022.

En savoir plus et réserver des billets ici