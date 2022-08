SpaceX va lancer des satellites espions américains à l’aide de propulseurs lourds Falcon recyclés

Dans un effort pour en avoir littéralement plus pour son argent, l’US Space Force a donné le feu vert à SpaceX d’Elon Musk pour utiliser des propulseurs de fusée recyclés pour les prochains lancements Falcon Heavy de satellites espions américains.

Bloomberg a rapporté Jeudi que le Pentagone a certifié l’utilisation de boosters précédemment pilotés dans la configuration Heavy pour l’envoi de satellites militaires classifiés dans l’espace.

L’armée avait précédemment approuvé l’utilisation de boosters Falcon 9 recyclés. Les responsables militaires ont également vanté les économies des boosters utilisés pour le lancement de nouveaux satellites GPS.

Un Falcon Heavy est essentiellement constitué de trois boosters Falcon 9 attachés ensemble pour fournir une poussée maximale pour des charges utiles plus lourdes. Il n’y a eu que trois lancements lourds au total, et le plus récent remonte à 2019.

Au moins quatre lancements de Falcon Heavy figurent actuellement sur le manifeste de la mission SpaceX, dont trois pour l’US Space Force. On s’attend à voir un ou deux de ces lancements d’ici la fin de l’année.

SpaceX et la Space Force n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.