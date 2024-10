SpaceX surprend le propulseur de fusée Starship lors d’un atterrissage spectaculaire lors du cinquième test en vol

SpaceX a lancé dimanche son cinquième vol d’essai de sa fusée Starship et a réalisé une première capture spectaculaire du propulseur de plus de 20 étages de la fusée.

Elon MuskLa société a lancé Starship à 8 h 25 HE depuis ses installations Starbase près de Brownsville, au Texas.

Le propulseur « Super Heavy » de la fusée est revenu atterrir sur les bras de la tour de lancement de l’entreprise, dans une prise spectaculaire.

La méga-fusée Starship de SpaceX décolle lors d’un vol d’essai depuis Boca Chica, Texas, le 13 octobre 2024.

« Vous plaisantez j’espère? » » a déclaré Dan Huot, directeur des communications de SpaceX, lors de la webdiffusion de l’entreprise.

«Ce qu’on vient de voir, ça ressemblait à de la magie», a ajouté Huot.

Le vaisseau s’est séparé et a continué vers l’espace, dans le but de parcourir la moitié du tour de la Terre avant de rentrer dans l’atmosphère et de s’écraser dans l’océan Indien.

La Federal Aviation Administration a délivré samedi à SpaceX une licence pour lancer le cinquième vol de Starship, plus tôt que ce que le régulateur avait estimé précédemment.

Il n’y a personne à bord du cinquième vol du Starship.

SpaceX a jusqu’à présent piloté le système de fusée Starship complet lors de quatre tests de vols spatiaux, avec des lancements en Avril et Novembre de l’année dernière, ainsi que celui-ci Mars et Juin. Chacun des vols d’essai a franchi plus d’étapes que le précédent.

La fusée de la société a effectué avec succès un test en vol pour la première fois lors du vol de juin, alors que Starship s’écrasait dans l’océan Indien après avoir survécu aux forces intenses de rentrée dans l’atmosphère. De plus, le propulseur de la fusée revient en un seul morceau pour effectuer un amerrissage contrôlé dans le golfe du Mexique.

Le système Starship est conçu pour être entièrement réutilisable et vise à devenir une nouvelle méthode de transport de marchandises et de personnes au-delà de la Terre. La fusée est également essentielle au projet de la NASA visant à ramener les astronautes sur la Lune. SpaceX a remporté un contrat de plusieurs milliards de dollars auprès de l’agence pour utiliser Starship comme atterrisseur lunaire avec équipage dans le cadre du programme lunaire Artemis de la NASA.

La direction de la société a déclaré que SpaceX s’attend à effectuer des centaines de missions Starship avant le lancement de la fusée avec n’importe quel équipage.

SpaceX souligne qu’il essaie de s’appuyer « sur ce que nous avons appris des vols précédents » dans son approche du développement de la fusée massive.

Mais la société souhaitait lancer le cinquième vol avant octobre, ce qui a amené SpaceX et Musk à critiquer vivement la FAA, affirmant qu’une « analyse environnementale superflue » retardait le processus.

Alors que la FAA et les agences partenaires du US Fish and Wildlife Service et du National Marine Fisheries Service du Département du Commerce ont mené des évaluations plus rapidement que prévu, SpaceX a également dû payer des amendes aux régulateurs environnementaux concernant les rejets d’eau non autorisés sur son site de lancement au Texas.

Avec le booster catch, SpaceX a dépassé les étapes du quatrième vol d’essai.

L’entreprise a atteint son objectif de ramener le propulseur au site de lancement et d’utiliser les bras « baguettes » sur la tour pour attraper le véhicule. L’entreprise considère l’approche ambitieuse de capture comme essentielle à son objectif de rendre la fusée entièrement réutilisable.

« Les ingénieurs de SpaceX ont passé des années à préparer et des mois à tester la tentative de capture du booster, les techniciens consacrant des dizaines de milliers d’heures à la construction de l’infrastructure pour maximiser nos chances de succès », a écrit la société sur son site Internet.

La capture nécessite le respect de milliers de critères, a indiqué l’entreprise. S’il n’avait pas été prêt, le propulseur aurait dévié de sa trajectoire de retour pour s’écraser au large des côtes du golfe du Mexique.

« Nous n’acceptons aucun compromis lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité du public et de notre équipe, et le retour ne sera tenté que si les conditions sont réunies », a déclaré SpaceX.

Starship est à la fois la fusée la plus haute et la plus puissante jamais lancée. Entièrement empilé sur le booster Super Heavy, Starship mesure 397 pieds de haut et environ 30 pieds de diamètre.

Le booster Super Heavy, qui mesure 232 pieds de haut, est le point de départ du voyage de la fusée vers l’espace. À sa base se trouvent 33 moteurs Raptor, qui produisent ensemble 16,7 millions de livres de poussée, soit environ le double des 8,8 millions de livres de poussée de la fusée Space Launch System de la NASA, qui lancé pour la première fois en 2022.

Le vaisseau lui-même, mesurant 165 pieds de haut, dispose de six moteurs Raptor – trois pour une utilisation dans l’atmosphère terrestre et trois pour fonctionner dans le vide de l’espace.

La fusée est propulsée par de l’oxygène liquide et du méthane liquide. Le système complet nécessite plus de 10 millions de livres de propulseur pour son lancement.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com