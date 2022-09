L’entreprise de Hauge construit et exploite un vaisseau spatial robotique connu sous le nom de véhicule d’extension de mission (MEV). Ses clients sont des entreprises disposant de satellites en orbite géosynchrone (GEO).

“Pour que Starship se rende à GEO, ils prévoient de faire le plein de la fusée en orbite … ce qui n’a pas encore été fait”, a déclaré Hauge. “Nous allons nous assurer que cette capacité fonctionne, ce qui signifie jusqu’à nous assurer que la fusée sur laquelle nous allons continuer fonctionnera.”

SpaceX n’a ​​pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur les remarques de Hauge.

La société de Musk continue de travailler vers la prochaine étape majeure du développement de Starship, qui consiste à effectuer un test en vol réussi en orbite. SpaceX avait espéré effectuer le lancement orbital du vaisseau spatial dès l’été dernier, mais les retards dans les progrès et l’approbation réglementaire ont régulièrement repoussé ce calendrier.

La société développe la fusée Starship de près de 400 pieds de haut dans le but de transporter des marchandises et des personnes au-delà de la Terre. La fusée et son propulseur Super Heavy sont propulsés par la série de moteurs Raptor de SpaceX, et l’ensemble du système est conçu pour être réutilisable.

Musk affirme que le système pourrait faire en sorte que les voyages spatiaux ressemblent davantage à des voyages aériens commerciaux.