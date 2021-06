SpaceX Starlink en bonne voie pour 500 000 utilisateurs

Elon Musk, fondateur de SpaceX et Tesla au Kennedy Space Center

SpaceX a annoncé le mois dernier que Starlink avait reçu à ce jour plus de 500 000 commandes et dépôts, bien que ceux-ci puissent ne pas se matérialiser chez les utilisateurs. La base d’utilisateurs de Starlink a augmenté, passant d’environ 10 000 utilisateurs en février à Musk affirmant que ce mois-ci, il avait dépassé « le nombre stratégiquement notable de 69 420 utilisateurs actifs ».

C’est désormais la plus grande constellation de satellites au monde, avec plus de 1 500 satellites Starlink lancés en orbite à ce jour.

Starlink est le projet à forte intensité de capital de la société visant à construire un réseau Internet interconnecté avec des milliers de satellites, connu dans l’industrie spatiale comme une constellation, conçu pour fournir un Internet haut débit aux consommateurs partout sur la planète. SpaceX a d’abord déployé le service avec un programme bêta pour certains consommateurs pour 99 $ par mois, et au cours de la dernière année, a demandé l’approbation réglementaire pour tester le réseau en vol et étendre le service aux gros véhicules en mouvement, comme les navires et les camions.

« Nous sommes en passe d’avoir quelques centaines de milliers d’utilisateurs, peut-être plus de 500 000 utilisateurs d’ici 12 mois », a déclaré Musk, s’exprimant virtuellement au salon Mobile World Congress à Barcelone, en Espagne.

Elon Musk a déclaré mardi que le réseau Internet par satellite de SpaceX, Starlink, avait « récemment » dépassé les 70 000 utilisateurs actifs et s’attend à une croissance rapide au cours de l’année à venir.

La faible altitude des satellites de SpaceX diminue la latence de son service par rapport aux services satellitaires traditionnels, a souligné Musk. La latence est la quantité de retard dans un réseau Internet, définissant le temps qu’il faut à un signal pour aller et venir d’une destination. La latence et les vitesses de téléchargement sont des mesures clés pour un fournisseur de services Internet.

« La latence du système Starlink est similaire à la latence de la fibre au sol et de la 5G, nous nous attendons donc à une latence inférieure à 20 millisecondes », a déclaré Musk.

La société « perd de l’argent » sur les antennes satellites qu’elle fournit aux clients, a déclaré Musk, car le matériel coûte près de 1 300 $ chacune, mais SpaceX facture 499 $ aux utilisateurs.

« Nous travaillons sur un terminal de nouvelle génération qui offre le même niveau de capacité, à peu près le même niveau de capacité, mais coûte beaucoup moins cher », a déclaré Musk.

Comme l’a déjà déclaré la direction de l’entreprise, Musk a estimé que Starlink pourrait coûter à SpaceX entre 5 et 10 milliards de dollars pour devenir pleinement opérationnel, puis jusqu’à 20 à 30 milliards de dollars d’investissement à long terme. Mais SpaceX pense pouvoir exploiter un marché encore plus vaste, estimant que Starlink pourrait rapporter jusqu’à 30 milliards de dollars par an, soit environ 10 fois le chiffre d’affaires annuel de son activité de lancement de fusées.

Starlink est « actuellement opérationnel dans environ 12 pays, et d’autres sont ajoutés chaque mois », a noté Musk.

« Nous avons deux partenariats assez importants avec un grand pays [telecommunications companies], que j’aimerais pouvoir annoncer maintenant, mais nous nous en remettons évidemment à nos partenaires pour faire toute annonce », a déclaré Musk. « Et nous sommes en pourparlers avec un certain nombre d’autres [telecommunications companies] pour fournir un accès Starlink.

Musk a également déclaré que SpaceX se rapprochait du lancement des versions de nouvelle génération de ses satellites Starlink.

« Nous nous approchons du lancement du satellite 1.5, qui dispose de liaisons laser inter-satellites, et qui sera utilisé en particulier pour une connectivité continue sur les régions arctique et antarctique », a déclaré Musk. « L’année prochaine, nous commencerons à lancer la version deux de notre satellite, qui sera nettement plus performante. »