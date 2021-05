SpaceX Splashdown renvoie 4 astronautes sur Terre au large des côtes de la Floride

Quatre astronautes attachés dans une capsule SpaceX Crew Dragon ont éclaboussé en toute sécurité dans les eaux vitreuses au large des côtes de Floride tôt dimanche, terminant leur mission de six mois vers la Station spatiale internationale.

Après leur départ la nuit précédente, Victor Glover, Mike Hopkins, Soichi Noguchi et Shannon Walker ont été descendus dans le golfe du Mexique sous la sécurité de quatre parachutes principaux à 2 h 57, heure de l’Est. Les bateaux SpaceX stationnés près de Panama City ont rapidement envahi la capsule, nommée Resilience, et se sont préparés pour la récupération.

«Au nom des équipes de la NASA et de SpaceX, nous vous souhaitons la bienvenue sur la planète Terre et nous vous remercions d’avoir piloté SpaceX», a déclaré un ingénieur des opérations et des ressources de l’équipage, ou CORE, lors de la diffusion en direct sur le Web. « Pour ceux d’entre vous inscrits à notre programme de fidélisation, vous avez gagné 68 millions de miles au cours de ce voyage. »

«C’est formidable d’être de retour sur la planète Terre», a déclaré le commandant de la mission Hopkins en attendant le rétablissement. « Et nous prendrons ces kilomètres. Sont-ils transférables? »

La NASA et SpaceX lancent des astronautes vers la station spatiale du Kennedy Space Center, première fois en utilisant une fusée recyclée

La dernière partie de ces 68 millions de miles a été remplie de jalons spectaculaires alors que Crew Dragon a ralenti de 17000 mph en orbite à seulement 16 mph lors de l’éclaboussure. Les astronautes ont fait l’expérience de 3 à 5 G pendant la descente, ce qui est à peu près ce qu’ils ont ressenti lors du décollage du Falcon 9 depuis le centre spatial Kennedy en novembre dernier. Leur mission Crew-1 a marqué le premier vol de longue durée pour SpaceX et le deuxième de la compagnie avec des astronautes.

La NASA a déclaré que le temps dans le golfe était « presque parfait » avec des vents de 3 mph et des hauteurs de vagues de moins d’un pied. Les responsables de mission peuvent choisir parmi plusieurs sites en Floride en fonction des conditions météorologiques.

Peu de temps après l’éclaboussure, Resilience a été hissé sur un bateau personnalisé et les astronautes de Crew-1 ont été lentement aidés à sortir de la trappe latérale.

« Au nom de Crew-1 et de nos familles, nous voulons juste vous remercier », a déclaré Hopkins. «Nous tenons à vous remercier pour cette incroyable résilience de véhicule. C’est incroyable ce qui peut être accompli lorsque les gens se rassemblent.

«Je voudrais dire très franchement que vous changez tous le monde», a-t-il déclaré alors que les employés de SpaceX à Hawthorne, en Californie, applaudissaient en arrière-plan.

Après le transport à Panama City par hélicoptère, Crew-1 se rendra au Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas, pour une courte période de quarantaine et des contrôles médicaux plus détaillés. Ils recevront également des doses de vaccin contre le coronavirus.

Leur récupération s’est généralement déroulée sans incident par rapport à la dernière fois que des astronautes ont été retirés du golfe. Après que les astronautes de Demo-2 Bob Behnken et Doug Hurley se soient écrasés en août, leur capsule Endeavour a été envahie par des plaisanciers civils essayant d’obtenir une meilleure vue – un mouvement dangereux en raison des restes de propulseurs toxiques utilisés par le vaisseau spatial.

«SNL»:Elon Musk choisi comme prochain hôte avec Miley Cyrus comme invité musical

La NASA et SpaceX ont déclaré qu’une combinaison d’une meilleure sécurité et d’une plus grande présence de la Garde côtière avait empêché une situation similaire.

De retour sur l’ISS, un Crew Dragon – Endeavour – reste attaché. Il a mis en orbite Shane Kimbrough et Megan McArthur de la NASA, Aki Hoshide du Japon et Thomas Pesquet de l’Europe il y a un peu plus d’une semaine. Leur mission Crew-2 durera également environ six mois.

La NASA paie SpaceX pour faire voler des astronautes dans le cadre du programme d’équipage commercial, qui a pris forme pour restaurer le vol spatial humain basé aux États-Unis après la fin de la navette spatiale.

La Space Coast, quant à elle, devrait voir son prochain lancement de fusée mardi. Si les horaires se tiennent, une fusée Falcon 9 pilotera 60 satellites Starlink depuis KSC à 15 h 01, marquant la 26e mission Internet de la société. La Force spatiale a déclaré que le temps devrait être à 80% « aller » pour le décollage.