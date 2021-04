SpaceX d’Elon Musk a battu les équipes dirigées par Blue Origin de Jeff Bezos et Dynetics, filiale de Leidos, pour remporter un contrat de près de 3 milliards de dollars pour la construction du prochain atterrisseur lunaire avec équipage de la NASA, Le Washington Post a rapporté vendredi.

L’année dernière, la NASA a attribué aux trois équipes des contrats de 967 millions de dollars et de 10 mois pour commencer à travailler sur les concepts d’atterrisseur lunaire dans le cadre de son programme Human Landing Systems, ou HLS. SpaceX a reçu le moins de ces trois montants, avec 135 millions de dollars. Pendant ce temps, Dynetics a reçu 253 millions de dollars et Blue Origin a remporté 579 millions de dollars.

Le contrat de SpaceX dans ce dernier concours vaut 2,9 milliards de dollars, a rapporté The Post, citant un document de sélection de source de la NASA.

La NASA devait choisir deux des trois équipes, faisant de la seule sélection de SpaceX une surprise étant donné les objectifs antérieurs de l’agence pour que le programme continue d’être une compétition.

Pour le programme HLS, la société de Musk a proposé une variante de sa fusée Starship, des prototypes dont SpaceX a testé dans son installation de développement à Boca Chica, au Texas. La société a effectué plusieurs vols d’essai réussis de Starship à ce jour, bien que les tentatives d’atterrissage après les quatre derniers vols à haute altitude se soient soldées par une variété d’explosions enflammées.

HLS fait partie de la mission Artemis de la NASA qui consiste à faire atterrir des astronautes sur la Lune d’ici 2024.

La mission a été annoncée par l’administration du président Donald Trump. L’attaché de presse du président Joe Biden a indiqué que l’administration actuelle comptait continuer avec Artemis.

La société spatiale de Bezos a dévoilé son projet de construire un atterrisseur lunaire avec équipage en 2019, annonçant qu’elle s’associerait aux géants de l’industrie Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper dans cet effort. Dynetics, propriété de Leidos, a fait équipe avec Sierra Nevada Corporation pour son concept et a été considéré comme un cheval noir dans la course.

La NASA prévoit de faire une annonce sur le programme HLS plus tard vendredi, a déclaré l’administrateur par intérim de l’agence Steve Jurczyk plus tôt dans la journée.