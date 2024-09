SpaceX s’entraîne pour une tentative épique de capture du propulseur Starship (photos)

SpaceX se prépare à marquer à nouveau l’histoire des vols spatiaux.

Lors du prochain vol d’essai de sa mégafusée Starship, SpaceX prévoit d’attraper l’énorme propulseur du premier étage du véhicule, connu sous le nom de Super Heavy, à l’aide des bras « baguettes » de la tour de lancement de son site Starbase dans le sud du Texas.

SpaceX est connu pour ses réalisations pionnières en matière de réutilisation de fusées, mais ce serait une avancée majeure. Le fait de faire atterrir un propulseur sur le support de lancement – ​​plutôt que sur un navire en mer ou sur une aire d’atterrissage désignée sur la terre ferme – réduirait le temps nécessaire à l’inspection et à la remise en état, ce qui permettrait un vol beaucoup plus efficace, a déclaré le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk.

Gros plan de la base de Super Heavy lors de la récente opération de levage, montrant les 33 moteurs Raptor du propulseur. (Crédit image : SpaceX)

Les bras en forme de baguettes ont été conçus pour soulever les deux éléments du Starship — le Super Heavy et l’étage supérieur de 50 mètres de haut, appelé Starship ou simplement « Ship » — sur le support de lancement. SpaceX s’est récemment entraîné avec les bras en prévision de l’élargissement de leur rôle, comme l’a révélé la société aujourd’hui (20 septembre) dans un communiqué de presse. publier sur X.

« La tour Starbase soulève le propulseur Super Heavy du vol 5 à la hauteur de capture prévue », a écrit SpaceX dans le message, qui a partagé quatre photos de l’opération.

Comme le note cet article, le prochain décollage sera le cinquième de Starship, un véhicule de 400 pieds de haut (122 m) qui, selon SpaceX, rendra la colonisation de Mars et d’autres exploits d’exploration ambitieux économiquement réalisables.

Le site Starbase de SpaceX se trouve au milieu des zones humides côtières du sud du Texas, près de la frontière avec le Mexique. (Crédit image : SpaceX)

Les quatre vols de Starship ont eu lieu à ce jour en avril et novembre 2023 et en mars et juin de cette année.

La fusée a connu de meilleurs résultats à chaque décollage. Par exemple, la première mission n’a duré que quatre minutes ; SpaceX a envoyé un ordre de détonation après que les deux étages de Starship n’ont pas réussi à se séparer comme prévu et que le véhicule a commencé à culbuter dans le ciel du sud du Texas.

Mais le dernier lancement a été un succès total, selon SpaceX. Super Heavy et Ship se sont séparés à temps, et ce dernier a atteint sa vitesse orbitale comme prévu. Les deux étages sont revenus sur Terre intacts, survivant à leurs voyages dans l’atmosphère et s’écrasant dans l’océan (dans deux parties différentes du monde).

Le cinquième vol d’essai de Starship ne décollera probablement pas avant fin novembre 2024. (Crédit image : SpaceX)

SpaceX affirme être prêt à lancer le cinquième vol d’essai de Starship depuis début août, mais le décollage n’aura probablement lieu que dans plusieurs mois. La Federal Aviation Administration (FAA) américaine a déclaré avoir besoin de plus de temps pour évaluer l’impact environnemental potentiel du lancement et pour évaluer les modifications apportées par SpaceX au véhicule Starship et au plan de vol après le vol 4. Cet examen ne devrait pas être effectué avant fin novembre.

SpaceX n’est pas content du retard. La semaine dernière, il a publié un article de blog long critiquant le rythme des opérations de la FAA et l’environnement réglementaire des fournisseurs de lancement de manière plus générale.