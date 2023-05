SpaceX s’apprête à rejoindre la FAA pour lutter contre les poursuites environnementales contre Starship

Le dossier SpaceX de vendredi décrit les conséquences potentielles pour l’entreprise si les écologistes gagnent le procès, notant les implications pour ses activités et ses finances – ainsi que l’argument qu’il y aurait des dommages à « l’intérêt national substantiel » et aux avantages scientifiques possibles de Starship.

Les groupes ont également allégué que les « atténuations » que l’agence exigeait de SpaceX n’étaient pas suffisantes pour éviter des « effets négatifs importants » sur les espèces en voie de disparition, leur habitat et les tribus de la région qui comptent la terre et la faune sacrées.

Les groupes poursuivant la FAA ont allégué que l’agence aurait dû mener une étude environnementale plus approfondie sur les impacts probables de l’activité de SpaceX avant d’autoriser l’entreprise à lancer la plus grande fusée du monde, Starship, depuis son installation Starbase, un port spatial sur la côte du Golfe. près de Brownsville, Texas.

Les plaignants « ne s’opposent pas » à l’intervention de la société, selon les documents déposés. Jared Margolis, avocat principal du Center for Biological Diversity et avocat principal des plaignants, a déclaré qu’il était « normal et attendu que le demandeur intervienne dans une affaire où son permis est en cause ».

Dans un requête déposée Vendredi devant le tribunal, SpaceX a demandé au juge fédéral Carl Nichols d’autoriser l’entreprise à rejoindre la FAA en tant que défendeur contre des groupes à but non lucratif environnementaux et culturels qui ont poursuivi le régulateur aérospatial au début du mois.

SpaceX a actuellement un important contrat avec la NASA d’une valeur allant jusqu’à 4,2 milliards de dollars pour utiliser la fusée pour faire atterrir des astronautes sur la lune. De plus, la société a signé des contrats avec des clients commerciaux – dont trois missions distinctes pour les riches Jared Isaacman, Yusaku Maezawa et Dennis Tito – pour Starship qui, selon Johnsen, « valent des centaines de millions de dollars à l’heure actuelle ».

Le directeur financier de SpaceX, Bret Johnsen, a soumis une déclaration parallèlement à la requête pour détailler davantage les dommages potentiels à l’entreprise si elle perdait le procès. Dans la déclaration, Johnsen a écrit que « SpaceX a investi plus de 3 milliards de dollars dans le développement » de l’installation Starbase et du système Starship depuis juillet 2014.

« Sans Starship … non seulement SpaceX sera financièrement lésé par son incapacité à lancer des satellites v.2, mais aussi des centaines de milliers de personnes … attendent que la constellation Starlink soit mise à niveau et puisse les servir », a écrit Johnsen.

Le premier lancement dramatique et explosif de Starship a vu la société atteindre plusieurs jalons pour la fusée de près de 400 pieds de haut, qui a volé pendant plus de trois minutes. Mais il a également perdu plusieurs moteurs lors du lancement, a causé de graves dommages à l’infrastructure au sol et n’a finalement pas réussi à atteindre l’espace après que la fusée a commencé à tomber et a été intentionnellement détruite dans les airs.

SpaceX est en train de nettoyer les dommages causés au site de lancement, qui a creusé un cratère dans le sol et brisé des débris dans la tour, les réservoirs à proximité et d’autres équipements au sol. Le lancement a également créé un panache de poussière et de sable, avec des particules signalées jusqu’à six milles de la rampe de lancement.

Le vol d’essai a également déclenché un incendie de forêt de 3,5 acres.

Phil Metzger, planétologue à la faculté de recherche de l’Université de Floride centrale, étudie la substance d’échantillons de particules. Il pense que « SpaceX a esquivé une balle » avec le lancement, disant à CNBC que la quantité de « béton qui souffle » aurait pu détruire la fusée sur la rampe de lancement.

« Cela aurait pu être bien pire que ça ne l’était. Je pense qu’ils ont fait une erreur en prenant un risque et en lançant le [concrete] surface, en essayant de le faire de cette façon une fois. Mais c’était comme un succès à 70%. Ils ont nettoyé la tour, testé leur premier étage, obtenu beaucoup de bonnes données, trouvé un problème avec la mise en scène et, espérons-le, pourront le régler et avoir un meilleur résultat lors du prochain test », a déclaré Metzger.

Metzger n’a pas évalué les impacts écologiques des débris de la rampe de lancement et de l’explosion de la roquette sur les espèces en voie de disparition qui vivent et migrent dans la région. Le bureau régional du Texas du US Fish and Wildlife Service et des chercheurs indépendants font partie de ceux qui étudient les impacts environnementaux du vol d’essai et de l’explosion du Starship.

La motion de SpaceX a également expliqué pourquoi Starship est finalement bénéfique pour les efforts scientifiques. La société a écrit que les capacités sans précédent de la fusée « permettront aux scientifiques de se concentrer sur des missions scientifiques auparavant impossibles et de rechercher le moyen le plus rapide et le plus simple de faire passer leurs missions du concept à l’exécution ».

« Par exemple, avec sa grande capacité, Starship pourrait mettre en orbite de manière économique de grands télescopes et des expériences scientifiques lourdes, ainsi que des cargaisons, des personnes et même des colonies sur des lunes et d’autres planètes », a écrit SpaceX.

Lisez le dossier de la société pour s’établir en tant que défendeur aux côtés de la FAA :