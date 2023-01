SpaceX s’apprête à lancer Falcon Heavy pour la mission de l’US Space Force ce week-end

La plus grosse fusée de l’écurie SpaceX est prête à emmener l’US Space Force faire un tour ce samedi.

La société de fusées d’Elon Musk prévoit de lancer Falcon Heavy depuis la Floride, transportant un nouveau satellite de communication pour l’armée américaine et un deuxième satellite plus petit transportant un certain nombre de charges utiles expérimentales.

Après des mois, voire des années de retards dans certains cas, SpaceX commence à travailler sur un arriéré de lancements de Falcon Heavy. Heavy est essentiellement trois des fusées Falcon 9 de la société, attachées ensemble pour propulser des charges utiles plus importantes en orbite.

La plus récente Lancement de Falcon Heavy en novembre d’une autre charge utile de la Force spatiale non divulguée était le premier lancement lourd depuis 2019. SpaceX a au moins trois autres missions lourdes sur son manifeste pour la première moitié de 2023 et le véhicule est sur le point de lancer la mission Psyche de la NASA vers l’astéroïde riche en métaux du même nom en octobre.

Musk et SpaceX ont déclaré qu’ils espéraient déplacer de nombreuses missions Falcon 9 et Falcon Heavy pour utiliser sa prochaine mégafusée, Starship, qui est conçue pour être la fusée la plus puissante de tous les temps et pour emmener les humains sur la lune et sur Mars.

Starship n’a pas encore atteint l’orbite, cependant. Musk a récemment déclaré qu’il espérait que le premier vol d’essai orbital du véhicule pourrait arriver dès le mois prochain.

La mission de samedi est prévue au plus tôt à 14 h 55 PT (17 h 55 HE) depuis le Kennedy Space Center en Floride. Le propulseur du noyau central sera “épuisé”, ce qui signifie qu’il tombera dans l’océan Atlantique. Les deux propulseurs latéraux arriveront pour un atterrissage à terre à Cap Canaveral.

Les atterrissages sont généralement presque simultanés et offrent un très bon spectacle. Vous pouvez regarder le tout via le Diffusion en direct de SpaceX.

Le lendemain matin, SpaceX devrait également lancer sa prochaine mission de routine Starlink depuis la Vandenberg Space Force Base en Californie. Ce booster Falcon 9 atterrira sur un droneship dans le Pacifique et aussi être diffusé en direct.