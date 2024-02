SpaceX reporte le lancement des machines intuitives Nova-C Moon Lander

Quand et où a lieu l’atterrissage ?

Si le lancement a lieu cette semaine, l’atterrissage aura lieu le 22 février près d’un cratère nommé Malapert A. (Malapert A est un cratère satellite du plus grand cratère Malapert, qui porte le nom de Charles Malapert, un astronome belge du XVIIe siècle.)

Ulysse entrera en orbite autour de la Lune environ 24 heures avant la tentative d’atterrissage.

Le site d’atterrissage, à environ 185 milles du pôle sud sur la face proche de la lune, est relativement plat, un endroit plus facile pour l’atterrissage d’un vaisseau spatial. Aucun vaisseau spatial américain n’a jamais atterri au pôle sud lunaire, qui est au centre de l’attention de nombreuses agences et entreprises spatiales car il peut être riche en eau gelée.

Quelle est la taille du vaisseau spatial ?

Intuitive Machines appelle sa conception de vaisseau spatial Nova-C et a nommé cet atterrisseur particulier Odysseus. Il s’agit d’un cylindre hexagonal avec six pattes d’atterrissage, mesurant environ 14 pieds de haut et 5 pieds de large. Intuitive Machines souligne que le corps de l’atterrisseur a à peu près la taille d’une vieille cabine téléphonique britannique, c’est-à-dire comme le Tardis dans l’émission télévisée de science-fiction “Doctor Who”.