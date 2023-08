SpaceX rapporte 55 millions de dollars de bénéfices alors que le vaisseau attend de voler

Après des pertes annuelles consécutives, SpaceX aurait réalisé un bénéfice au cours du premier trimestre de l’année malgré une augmentation des coûts alors que la société continue de dépenser pour sa fusée Starship non éprouvée, qui n’a pas volé.

Les astronomes pourraient bientôt recevoir des avertissements lorsque les satellites SpaceX menacent leur vue

La société spatiale privée a généré un bénéfice de 55 millions de dollars au premier trimestre sur des revenus de 1,5 milliard de dollars en 2023, The Wall Street Journal signalé basé sur des documents qui offraient un rare aperçu des finances de SpaceX.

Cette année, alors même que SpaceX lâche plus d’argent sur sa fusée Starshipla mise à niveau d’une rampe de lancement qui a subi des dommages lors du lancement du lanceur lourd premier vol d’essai en avrilles revenus de sa fidèle fusée Falcon 9 et de la constellation Internet Starlink aident l’entreprise à réaliser des bénéfices.

L’année précédente, SpaceX avait signalé une augmentation de ses dépenses de 3,3 milliards de dollars en 2021 à 5,2 milliards de dollars en 2022. Les revenus de la société ont cependant doublé pour atteindre 4,6 milliards de dollars, ce qui a réduit les pertes annuelles de SpaceX à 559 millions de dollars en 2022, contre 968 millions de dollars en 2021. , selon les documents financiers. Les documents ont également révélé qu’en 2021 et 2022, la société a dépensé un total de 5,4 milliards de dollars en achats de biens et d’équipements, ainsi qu’en recherche et développement, dont une partie est allée au développement de Starship, bien que les documents ne précisent pas exactement combien.

Le Falcon 9 de SpaceX effectué un record de 60 lancements en 2022. La fusée de cheval de bataille est encore plus élevée demande cette année alors que d’autres lanceurs, tels que Centaure Vulcain de United Launch Alliance, n’ont pas réussi à faire leurs débuts. SpaceX aussi soulevé le prix des mises en orbite à bord du Falcon 9 d’environ 8% en 2023, avec un lancement qui coûte désormais 67 millions de dollars.

Pourtant, il y a beaucoup à faire sur le prochain voyage de la fusée Starship de SpaceX qui reste cloué au sol suite à son vol d’essai moins qu’idéal lorsque quelques-uns des moteurs de la fusée sont tombés en panne et qu’elle a été forcée de s’autodétruire. La société a récemment déposé son rapport final d’incident à la Federal Aviation Administration (FAA), une étape cruciale avant que l’administration ne puisse donner à SpaceX le feu vert pour lancer à nouveau Starship. Le La FAA se bat également contre un procès lié au lancement bâclé, qui a incité une coalition de groupes de conservation et de groupes à but non lucratif locaux du Texas à intenter une action en justice pour son approbation des activités Starship de SpaceX à Boca Chica. EspaceX récemment déposé pour combattre aux côtés de la FAA dans ce procès.

SpaceX est impatient de voir Starship voler car la société est sous un Contrat de 2,89 milliards de dollars avec La NASA utilisera une version d’atterrisseur lunaire de sa fusée dans faire atterrir des humains sur la Lune d’ici la fin de 2025 dans le cadre de la mission Artemis 3 de l’agence spatiale, puis encore pour Artemis 4 en 2028, dans le cadre d’un contrat distinct de 1,15 milliard de dollars signé l’année dernière. La NASA a commencé à douter de son partenaire commercial, déclarant récemment que Starship menace de retarder ses missions Artemis.

À la mi-juin, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a annoncé que Le vaisseau volerait à nouveau dans six à huit semaines, mais nous avons appris à ne pas prendre au sérieux ses délais trop ambitieux. Pour l’instant, la fusée de nouvelle génération attend toujours une seconde chance de prouver qu’elle peut atteindre des hauteurs orbitales.

Vous voulez en savoir plus sur l’aventure spatiale d’Elon Musk ? Découvrez notre couverture complète de La mégafusée Starship de SpaceX et le Mégaconstellation de satellites Internet SpaceX Starlink. Et pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur Twitter et signet Gizmodo dédié Page des vols spatiaux.