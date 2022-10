SpaceX ramène les astronautes sur Terre après six mois d’absence

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – Quatre astronautes sont revenus sur Terre dans une capsule SpaceX vendredi, mettant fin à leur mission de près de six mois dans la station spatiale avec une éclaboussure dans l’Atlantique au large de la Floride.

Le temps humide et venteux à travers la Floride a retardé leur retour. SpaceX et la NASA ont finalement donné le feu vert vendredi, et les trois Américains et un Italien ont quitté la Station spatiale internationale, leur résidence depuis avril.

La capsule a été parachutée dans l’océan, juste à côté de Jacksonville, en Floride, transportant les astronautes de la NASA Kjell Lindgren, Bob Hines et Jessica Watkins, la première femme noire à effectuer un vol spatial de longue durée, et Samantha Cristoforetti de l’Agence spatiale européenne. SpaceX a livré ses remplaçants la semaine dernière.

Avant de partir, les astronautes ont déclaré qu’ils avaient hâte de prendre une boisson fraîche avec de la glace, de manger de la pizza et de la glace, de prendre une douche, de se délecter de la nature et, bien sûr, de retrouver leur famille. La NASA prévoyait de les pousser à Houston une fois qu’ils auraient quitté le navire de récupération de SpaceX et qu’ils seraient revenus sur un sol solide.

“Recevoir les premiers câlins à notre retour va vraiment être génial”, a déclaré Hines aux journalistes plus tôt dans la semaine.

Restent à bord de la station spatiale trois Américains, trois Russes et un Japonais.

