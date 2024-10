SpaceX qualifie de succès le test du nouveau vaisseau spatial et capture une fusée à l’atterrissage

SpaceX a réalisé avec succès un cinquième test de son système de fusée Starship. Le test sans équipage a été réalisé dimanche au centre de lancement de la société spatiale américaine à Boca Chica, au Texas.

Pendant le vol, le vaisseau spatial de 121 mètres de haut a été poussé avec succès dans l’espace par un SpaceX Super Heavy amplificateur fusée. Après avoir atteint une hauteur ou une altitude d’environ 70 kilomètres, le booster s’est séparé du deuxième étage du Starship, ou moitié supérieure, comme prévu.

Le booster réutilisable a ensuite été dirigé par les contrôleurs au sol pour retourner au centre de lancement. Avant d’atterrir à l’atterrissage tamponla fusée a rallumé trois de ses 33 moteurs Raptor afin de ralentir le booster pour un atterrissage contrôlé.





Le Super Heavy s’est ensuite positionné pour atterrir. Pour la première fois, le propulseur a été « attrapé » et fixé par une énorme structure comprenant de grands bras métalliques. La vidéo de l’atterrissage fournie par SpaceX montrait la fusée d’appoint capturée par la structure exactement comme prévu.

Peu de temps après, le deuxième étage du Starship sain et sauf éclaboussé dans l’océan Indien. Le vol d’essai et les atterrissages réussis ont démontré les progrès du système Starship de SpaceX.

L’agence spatiale américaine NASA envisage d’utiliser Starship pour transporter les prochains astronautes américains sur la Lune. Un tel atterrissage serait le premier depuis la mission Apollo 17 de la NASA en 1972.

Le prochain alunissage prévu – que les responsables de la NASA ont fixé à septembre 2026 – fait partie du programme Artemis de la NASA. Artemis cherchera également à établir une base permanente autour de la Lune pour soutenir les visites lunaires en cours et d’éventuels futurs voyages vers Mars.

SpaceX a été choisi pour diriger le projet d’alunissage de la NASA après de nombreuses démonstrations et missions réussies ces dernières années. Les fusées et les vaisseaux spatiaux de la société transportent de manière fiable des astronautes et du matériel vers la Station spatiale internationale (ISS) depuis 2020.

La NASA a également choisi la société aérospatiale américaine Boeing comme partenaire potentiel dans son programme Artemis. Mais la fusée Starliner de la société a été confrontée à des retards et à des difficultés majeurs lors des derniers vols d’essai.

Dans le dernier cas, Starliner a transporté avec succès deux astronautes américains – Butch Wilmore et Suni Williams – vers l’ISS début juin. Les deux hommes ne devaient rester dans l’espace qu’une semaine. Mais des problèmes techniques persistants avec le vaisseau spatial Starliner ont empêché un voyage de retour.

La NASA a récemment décidé de faire revenir Starliner sur Terre sans les astronautes. Il est prévu que Wilmore et Williams reviennent de l’ISS en février à bord d’un vaisseau spatial SpaceX Dragon.





Avant la dernière mission de SpaceX, plusieurs fusées Starship ont explosé lors des vols d’essai. Le dernier test sans explosion a eu lieu en juin. Au cours de ce vol, SpaceX a signalé des dommages aux composants résistant à la chaleur. carrelage à l’extérieur de Starship. Mais les améliorations apportées depuis semblent avoir porté leurs fruits.

Après le vol de dimanche, le chef de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que les fusées semblaient être généralement en bon état, avec juste des gauchissement de certaines pièces extérieures du moteur à cause d’une chaleur intense. Il a noté que ces pièces pouvaient être facilement réparées.

Musk est également chef du service de médias sociaux X. Sur le service, il a exprimé son enthousiasme lorsque la fusée d’appoint Starship est revenue dans la zone de lancement et a été « attrapée » par la structure. SpaceX appelle les énormes bras métalliques qui capturent et sécurisent la fusée d’appoint au sol «baguettes» parce qu’ils bougent de la même manière que les instruments alimentaires.





« Le tour a attrapé la fusée !! Musk a écrit dans un message sur X. « Un grand pas vers une vie multiplanétaire a été franchi aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Le vol d’essai réussi a également été salué sur X par l’administrateur de la NASA, Bill Nelson. « Félicitations à @SpaceX pour sa capture réussie de booster et son cinquième test en vol du Starship aujourd’hui ! » Nelson a écrit. Il a ajouté que « la poursuite des tests » préparera la NASA et ses partenaires à une série de «audacieux missions » à venir dans le futur.

Je m’appelle Bryan Lynn.

Bryan Lynn a écrit cette histoire pour VOA Learning English, sur la base de rapports de l’Associated Press, Reuters, AFP et SpaceX.

Mots dans cette histoire

amplificateur – n. un moteur sur un vaisseau spatial qui donne une puissance supplémentaire pour la première partie d’un vol

tampon –n. une structure plate utilisée par des véhicules volants comme des fusées ou des hélicoptères pour lancer ou atterrir

éclabousser –v. (phrase) lorsqu’un vaisseau spatial atterrit dans la mer après son retour de l’espace

tuile – n. un morceau de matériau plat utilisé pour recouvrir des surfaces telles que les sols, les toits ou les murs

chaîne – v. se plier dans une mauvaise forme

baguettes – n. Pensez aux bâtonnets utilisés pour manger de la nourriture dans de nombreuses régions du monde

tour – n. un bâtiment ou une partie de bâtiment très haut

audacieux – adj. je n’ai pas peur de prendre des risques