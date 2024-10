SpaceX prévoit d’attraper l’étage supérieur du Starship avec des « baguettes » début 2025, selon Elon Musk

SpaceX ne prévoit pas de se reposer sur ses lauriers en matière de fusées.

La société est entrée dans l’histoire des vols spatiaux dimanche 13 octobre lors du cinquième vol d’essai de sa mégafusée Starship : environ sept minutes après le décollage, le propulseur du premier étage du véhicule, connu sous le nom de Super Heavy, est revenu à son support de lancement, où il se trouvait. attrapé par les bras « baguettes » de la tour de lancement.

Et SpaceX vise à faire de même avec le vaisseau spatial de 50 mètres de haut de Starship – connu sous le nom de Starship, ou simplement Ship – dans les mois à venir également, selon le fondateur et PDG de l’entreprise, Elon Musk. « J’espère que nous attraperons également le navire au début de l’année prochaine », a déclaré Musk mardi 15 octobre dans un communiqué. poster sur X (anciennement Twitter).

SpaceX développe le vaisseau spatial de 400 pieds de haut (122 mètres), entièrement réutilisable, pour transporter des personnes et des marchandises sur la Lune et sur Mars, et réaliser également une variété d’autres exploits de vols spatiaux. Les choses vont bien ; Les deux vols d’essai les plus récents du véhicule — le 6 juin et dimanche dernier — ont été des succès complets, selon l’entreprise.

Il ne devrait donc pas être très surprenant que SpaceX envisage de repousser les limites, en ramenant Ship en toute sécurité lors d’un ou plusieurs vols d’essai à venir. (Lors de missions récentes, l’étage supérieur s’est écrasé dans l’océan Indien.)

Une vue de l’étage supérieur du vaisseau spatial Flight 5 de SpaceX alors qu’il rentre dans l’atmosphère terrestre, avec un plasma rougeoyant autour de lui. (Crédit image : SpaceX)

Cependant, les captures de la tour de lancement du navire ne s’appliqueront probablement pas à toutes les missions du véhicule. Par exemple, l’étage supérieur transportera des personnes à la surface de la Lune et de Mars, si tout se passe comme prévu – des escapades qui nécessiteront vraisemblablement des atterrissages propulsifs et verticaux effectués à l’aide de jambes d’atterrissage.

Mais SpaceX envisage également de lancer de nombreuses missions Starship en orbite terrestre – par exemple, pour continuer à construire son immense mégaconstellation à large bande Starlink et pour aider à ravitailler d’autres vaisseaux spatiaux à destination de royaumes lointains. Les atterrissages sur lanceur sont logiques pour ces engins, leur permettant de voler vers et depuis l’orbite terrestre rapidement et efficacement.