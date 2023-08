SpaceX poursuivi pour avoir embauché des Américains — RT World News

Le gouvernement américain affirme que l’entreprise d’Elon Musk a fait tout son possible pour éviter d’embaucher des réfugiés

Le ministère américain de la Justice a poursuivi SpaceX pour avoir prétendument discriminé les demandeurs d’asile et les réfugiés lors du processus d’embauche de l’entreprise. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déjà affirmé que les lois sur la sécurité nationale lui interdisaient d’embaucher des étrangers.

« Le procès allègue que, d’au moins septembre 2018 à mai 2022, SpaceX a systématiquement découragé les demandeurs d’asile et les réfugiés de postuler et a refusé de les embaucher ou de les considérer, en raison de leur statut de citoyenneté, en violation de la loi sur l’immigration et la nationalité. » » a déclaré jeudi le ministère de la Justice dans un communiqué de presse.

Selon le procès, les offres d’emploi de SpaceX prétendent à tort depuis des années que seuls les citoyens américains ou les résidents permanents légaux – souvent appelés « titulaires de la carte verte » – pourrait s’appliquer, car la technologie des fusées est protégée par les lois du Département d’État sur la réglementation sur le trafic international des armes (ITAR).

Jeudi, une offre d’emploi SpaceX pour un technicien de propulsion avertit les candidats qu’ils « doit être un citoyen américain, un résident permanent légal des États-Unis, une personne protégée » ou en mesure de recevoir une dérogation du Département d’État pour pouvoir postuler.















Lors d’une conférence de presse en 2016, Musk a déclaré que même s’il souhaitait embaucher des talents étrangers, les restrictions du Département d’État l’en empêchaient.

Le procès soutient que les réfugiés et les demandeurs d’asile ont droit aux mêmes droits en matière d’emploi que les citoyens américains, en vertu de la loi sur l’immigration et la nationalité de 1965. Cette loi radicale a supprimé l’ancien système américain d’admission préférentielle, qui favorisait explicitement les immigrants du nord et de l’ouest de l’Europe, et imposait une limite annuelle aux immigrants de l’hémisphère occidental.

Le ministère de la Justice a déclaré que son procès couvre une gamme d’emplois chez SpaceX, notamment les soudeurs, les cuisiniers, les grutiers, les baristas et les lave-vaisselle. Le procès vise « une considération équitable et des arriérés de salaire pour les demandeurs d’asile et les réfugiés qui ont été dissuadés ou se sont vu refuser un emploi » ainsi que des sanctions civiles à l’encontre de l’entreprise.

Dans le communiqué de presse de jeudi, le ministère de la Justice a appelé les réfugiés et les demandeurs d’asile qui s’étaient vu refuser un emploi ou qui avaient été découragés de postuler à se manifester et à se joindre au procès.

EN SAVOIR PLUS:

Musk promet d’aider les travailleurs licenciés à poursuivre leurs employeurs en justice

Jeudi après-midi, Musk n’avait pas commenté le procès. Cependant, le milliardaire est engagé dans une guerre des mots avec l’administration du président Joe Biden depuis qu’il a racheté Twitter, rebaptisé depuis X, en octobre dernier. Depuis qu’il a repris la plateforme de médias sociaux, Musk a publié des documents révélant une conspiration de la Maison Blanche, du FBI et d’autres agences gouvernementales pour contrôler le flux d’informations sur le site, ce qui a donné lieu à des informations selon lesquelles l’administration Biden aurait lancé une enquête de sécurité nationale sur le site. magnat.

Peu avant l’annonce du procès, Musk dit sur X que son entreprise serait « intenter une action en justice » contre le mégadonateur libéral George Soros pour son soutien à des projets controversés « discours de haine » législation en Irlande et en Écosse.