SpaceX poursuivi en justice par le gouvernement américain pour discrimination présumée envers les réfugiés et les demandeurs d’asile

Le ministère américain de la Justice poursuit SpaceX, la société aérospatiale d’Elon Musk, pour des pratiques discriminatoires présumées à l’encontre des réfugiés et des demandeurs d’asile, ont rapporté les médias américains.

L’entreprise faisait face à une poursuite civile de la part du gouvernement fédéral au mépris de la loi sur l’immigration et la nationalité pour des mesures d’exclusion prises entre septembre 2018 et mai 2022, a rapporté ABC News. L’agence aérospatiale aurait découragé les demandeurs d’asile et les réfugiés de postuler et n’aurait même pas pris en compte leurs demandes.

L’une des plaintes déposées indiquait que les dirigeants de Musk et de SpaceX avaient affirmé que les « lois sur le contrôle des exportations » empêchaient l’entreprise d’embaucher toute personne qui n’était pas citoyen américain ou titulaire d’une carte verte, le ministère de la Justice contestant cette affirmation, a rapporté ABC News.

« Les demandeurs d’asile et les réfugiés ont surmonté de nombreux obstacles dans leur vie, et la discrimination illégale en matière d’emploi basée sur leur statut de citoyenneté ne devrait pas en faire partie », a déclaré la procureure générale adjointe Kristen Clarke, de la division des droits civiques du ministère de la Justice, dans un communiqué.

Les médias américains ont rapporté que la section des droits des immigrants et du travail du ministère de la Justice enquête sur ces allégations depuis mai 2020.

Un large éventail de candidats refusés

La plupart des embauches en question concerneraient des rôles variés comme des grutiers, des cuisiniers et des lave-vaisselle, ainsi que des analystes commerciaux, des ingénieurs et bien plus encore, selon la poursuite.

Musk a décrit le procès du ministère de la Justice contre SpaceX comme une « militarisation du DOJ à des fins politiques ».

Dans un article sur X, le PDG de SpaceX a déclaré que la société « s’était fait dire à plusieurs reprises que l’embauche de toute personne qui n’était pas un résident permanent des États-Unis violerait la loi internationale sur le trafic d’armes, ce qui constituerait une infraction pénale ».

Musk aurait également cité l’ITAR et les réglementations sur l’administration des exportations (EAR) pour bon nombre de ses affirmations, bien que le ministère de la Justice ait déclaré que ces lois n’imposent pas de telles restrictions aux demandeurs d’asile et aux réfugiés. Les lois ITAR « restreignent la capacité d’un employeur à exporter certains biens, logiciels, technologies et données techniques », indique la poursuite.

Le dossier du DoJ affirmait également qu’entre septembre 2018 et mars 2022, les candidatures de l’entreprise exigeaient que les candidats identifient leur statut de citoyen, de résident, de réfugié ou de demandeur d’asile sous une série de codes. Selon la plainte, les responsables du recrutement et les recruteurs de l’entreprise ont utilisé les codes pour rejeter les candidats en fonction de leur réponse.

Si une personne était inscrite comme demandeur d’asile ou réfugié, elle était automatiquement rejetée. Les médias américains ont rapporté que la poursuite affirmait qu’un recruteur avait utilisé le code de refus sur un candidat demandeur d’asile « qui possédait plus de neuf ans d’expérience en ingénierie pertinente et était diplômé de la Georgia Tech University ».

Les données de l’entreprise montrent qu’au cours de cette période, 10 000 employés ont été embauchés. Parmi ces 10 000 personnes, un seul était un demandeur d’asile, qui aurait été embauché des mois après le début de l’enquête.

Le procès vise également des sanctions civiles d’un montant à déterminer par le tribunal et des changements de politique pour garantir que SpaceX se conforme au mandat fédéral de non-discrimination à l’avenir.