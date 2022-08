SpaceX pourrait remplacer les fusées russes Soyouz – Reuters

L’Agence spatiale européenne cherche des systèmes de lancement alternatifs après avoir rompu avec le russe Roscosmos

L’Agence spatiale européenne (ESA) envisage le SpaceX d’Elon Musk comme une option pour combler le vide de lancement créé par la rupture de l’Europe avec le russe Roscosmos, selon le directeur général de l’ESA, Josef Aschbacher.



Dans une interview à Reuters publiée vendredi, Aschbacher a déclaré que l’ESA avait déjà entamé des discussions techniques préliminaires avec la société spatiale, qui pourrait fournir temporairement ses lanceurs. L’Europe a perdu l’accès aux fusées russes Soyouz après avoir sanctionné Moscou pour son opération militaire en cours en Ukraine.

Space X est devenu un concurrent clé pour combler le vide aux côtés du Japon et de l’Inde. Cependant, la décision finale dépendra du calendrier non résolu de la fusée européenne retardée Ariane 6, rapporte Reuters.

« Je dirais qu’il y a deux options et demie dont nous discutons. L’un est SpaceX, c’est clair. Un autre est peut-être le Japon », Aschbacher a déclaré au point de vente, notant que Tokyo attend toujours le vol inaugural de sa fusée de nouvelle génération.

Aschbacher a déclaré que SpaceX était le plus opérationnel des prétendants et serait très probablement l’un des “lancements de secours” l’ESA envisagerait, mais a noté que les pourparlers sont encore à une phase exploratoire car de nombreux détails techniques doivent être examinés.

Lire la suite Moscou désigne le déclencheur du retrait de l’ISS

Il a expliqué que passer à une nouvelle fusée n’était pas la même chose que “sauter dans un bus” et que des éléments tels que l’interface entre le satellite et le lanceur doivent être adaptés les uns aux autres, de peur que des types de vibrations inconnus ne compromettent la charge utile.

Jusqu’à présent, l’ESA dépendait de l’italien Vega pour les petites charges utiles, du russe Soyouz pour les moyennes et de l’Ariane 5 pour les missions lourdes. Le mois dernier, l’agence a lancé la prochaine génération de Vega C, mais sa nouvelle fusée Ariane 6, destinée à remplacer Ariane 5 et Soyouz, a été reportée à l’année prochaine, ce qui pourrait entraîner un écart potentiel dans les lancements.

Aschbacher a déclaré que la décision de Moscou de retirer son personnel du port spatial européen en Guyane française, reportant indéfiniment toutes les missions de l’ESA impliquant le vaisseau spatial Soyouz, a servi de “réveil” que l’Europe avait été “trop ​​dépendant de la Russie”. Il a ajouté que la stratégie de coopération de l’Europe avec la Russie, qui dure depuis une décennie, dans le domaine du gaz et d’autres domaines, y compris l’espace, était “ne travaille plus”

Pendant ce temps, les entreprises qui ont rompu leurs liens avec Moscou à cause du conflit en Ukraine se tournent de plus en plus vers le Falcon 9 de SpaceX pour effectuer des lancements. La société Internet par satellite OneWeb, un concurrent de l’entreprise Internet par satellite Starlink de SpaceX, a réservé au moins un lancement de Falcon 9 en mars, tandis que Northrop Grumman a réservé trois missions Falcon 9 pour transporter le fret de la NASA vers la Station spatiale internationale.