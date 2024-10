SpaceX : Pourquoi le Megazilla d’Elon Musk attrapant le booster a été un tel bond en avant pour l’humanité | Nouvelles du monde

Cette image fournie par SpaceX montre le méga-propulseur de fusée de SpaceX retournant à la rampe de lancement pour être capturé lors d’un vol d’essai le dimanche 13 octobre 2024 à Boca Chica, au Texas. (SpaceX via AP)

Le lancement du cinquième vol d’essai du Starship de SpaceX a été remarquable, avec un amplificateur fusée avec deux fois la puissance de Saturn V du programme Apollo, traversant le ciel tôt le matin sur une colonne de flammes lumineuses teintées de bleu. Cependant, le véritable spectacle réside dans l’atterrissage de l’étage d’appoint, qui était extraordinaire même selon les standards de SpaceX.

Après être retombé depuis les confins de l’espace, le propulseur en acier de 71 mètres de long, plus grand que le fuselage d’un Boeing 747, voyageait toujours à peu près à la vitesse du son à seulement un kilomètre au-dessus de la Terre. Treize de ses 33 moteurs se sont rallumés, décélérant rapidement la fusée à quelques centaines de kilomètres par heure. Ensuite, la plupart des moteurs ont été éteints, le laissant en équilibre précaire sur la poussée de seulement trois moteurs, semblable à un manche à balai en équilibre sur un doigt.

Les moteurs ont guidé le propulseur vers le portique de 146 mètres de haut d’où il avait été lancé sept minutes plus tôt. Alors qu’elle descendait devant la tour, sous un angle légèrement inquiétant, les bras massifs de la tour se sont refermés autour de la fusée, l’arrêtant haut dans le ciel du Texas. Le booster restait là, des flammes léchant encore sporadiquement autour de sa base – un spectacle à la fois gênant et incroyable.

Cet atterrissage réussi a été un triomphe majeur pour les ingénieurs de SpaceX, renforçant l’idée que les projets ambitieux de l’entreprise visant à utiliser un booster réutilisable massif pour lancer régulièrement un vaisseau spatial réutilisable tout aussi massif, le Starship, pourraient devenir une réalité. Ce développement pourrait augmenter considérablement la quantité de fret que SpaceX peut transporter en orbite, tant pour lui-même que pour ses clients, y compris le gouvernement américain, au cours de la seconde moitié de cette décennie.

Le coût par tonne de mise en orbite de charges utiles devrait également chuter. Citigroup estime que les matériaux semi-réutilisables de SpaceX Faucon 9 les fusées, qui volent fréquemment, ont déjà réduit les coûts de lancement d’un facteur dix. Un vaisseau spatial entièrement réutilisable pourrait réduire encore davantage les coûts, faisant potentiellement du saut dans la technologie des vols spatiaux le plus important depuis les années 1960.

Une autre preuve que de tels progrès sont à portée de main est venue lorsque, environ une heure après le retour du booster sur la plateforme, le vaisseau lui-même a réussi à s’écraser dans l’océan Indien. Contrairement au booster, le Starship doit rentrer dans l’atmosphère terrestre à des vitesses orbitales supérieures à 26 000 kilomètres par heure. Au cours de ce vol d’essai, le bouclier thermique, qui protège l’engin lors de la rentrée, a donné de bien meilleurs résultats que lors du test précédent de juin, mais pas parfaitement. Une partie de la structure du vaisseau était visiblement en feu, ce qui a suscité l’inquiétude des employés de SpaceX qui regardaient le flux en direct. Néanmoins, le Starship a exécuté ses manœuvres d’atterrissage comme prévu et s’est amerri à l’endroit prévu, le retour étant filmé par une bouée placée spécifiquement à cet effet.

REGARDER: SpaceX récupère le propulseur de fusée Starship sur la rampe de lancement

Le vol a montré à quel point SpaceX est en avance sur ses concurrents. Les ingénieurs ont pu récupérer leur booster grâce à des années d’expérience dans l’atterrissage des premiers étages plus petits du Falcon 9. Depuis 2015, SpaceX a fait atterrir plus de 300 premiers étages du Falcon 9, qui disposent de leurs propres jambes d’atterrissage, éliminant ainsi le besoin de capture en vol. Aucune autre entreprise de fusées n’a encore réalisé un premier étage réutilisable, même si certaines s’en rapprochent. Blue Origin de Jeff Bezos prévoit de tester une fusée similaire dans les mois à venir, tandis que RocketLab, une startup plus petite, vise à en lancer une l’année prochaine. Plusieurs entreprises chinoises travaillent également sur cette technologie.

SpaceX a encore d’autres tests à venir. Il doit démontrer que le vaisseau spatial peut allumer et éteindre ses moteurs dans l’espace, atteindre une orbite appropriée, puis revenir sur Terre en toute sécurité, pour finalement atterrir dans les bras d’un portique. Cependant, SpaceX est connu pour la rapidité de ses tests. Après avoir effectué deux vols d’essai en 2023, il s’agit du troisième en 2024, et la fréquence devrait augmenter. Ce succès suggère que même s’il peut y avoir des revers, l’entreprise pourrait atteindre sa capacité opérationnelle initiale d’ici quelques années.

Une fois opérationnel, Starship aura de nombreuses missions. Le programme Artemis de la NASA, qui vise à réaliser des atterrissages humains en équipage sur la Lune, repose en grande partie sur la capacité de Starship à atteindre l’orbite régulièrement, peut-être jusqu’à une fois par semaine. Les projets de SpaceX d’étendre son réseau de satellites Starlink, qui compte déjà plus de 6 000 satellites en orbite, dépendent également des capacités du Starship. De plus, l’objectif à long terme d’Elon Musk de coloniser Mars est toujours en jeu. Il a mentionné son intention d’envoyer cinq vaisseaux sans équipage sur Mars d’ici 2026, suivis de missions avec équipage peu de temps après.

Si la vision plus large de Musk pour Mars inclut la sauvegarde de la civilisation, elle est également liée à ses opinions politiques controversées, notamment son soutien à la réélection de Donald Trump et son utilisation du réseau social X comme plateforme de diffusion de fausses informations. Ces aspects ont suscité des inquiétudes, mais avec le booster Super Heavy en toute sécurité dans son berceau, la perspective d’atteindre Mars semble plus tangible que jamais.