SpaceX partage une vue époustouflante et de haut en bas du test du moteur Fiery Starship

Je ne sursaute pas facilement, mais j’ai senti mes yeux s’écarquiller lorsque j’ai cliqué sur jouer sur un courte vidéo partagée par SpaceX sur Twitter jeudi montrant son vaisseau spatial Starship devenir énergique. J’ai déjà vu des tests de moteur à incendie statique flamboyants, mais je n’en avais pas vu un de ce point de vue, regardant directement d’en haut.

Les images semblent provenir d’un drone stationné au-dessus du Starship 24 de SpaceX, un prototype du gros vaisseau spatial brillant que la société espère bientôt envoyer en orbite. Un test de feu statique est ce à quoi cela ressemble : allumer un moteur pour tester sans rien lancer. Les tests sont souvent de courte durée et sont conçus pour générer des données sur les performances du moteur.

Peut-être que ce qui m’a pris au dépourvu était le sentiment que le vaisseau spatial pouvait se lancer droit sur mon visage. J’avais presque envie de me baisser.

Le vaisseau spatial de nouvelle génération se dirige vers un test orbital historique qui l’enverra enfin dans l’espace. Nous avons vu certains vues panoramiques du navire 24 en octobre empilé sur un booster Super Heavy sur le pad de l’installation de développement et de lancement Starbase de SpaceX au Texas.

Le booster a déjà effectué des essais de feu statique spectaculairesy compris un test qui a allumé sept moteurs et un autre test récent avec 11. La vidéo descendante de Starship ne montre qu’un seul moteur, mais c’était quand même très impressionnant.

Fondateur de SpaceX On peut compter sur Elon Musk pour faire des prédictions optimistes pour quand Starship pourrait réellement lancer. Il avait espéré le faire décoller de ce rocher avant la fin de 2022, mais cela prendrait un miracle. Il y a plus de tests à faire et SpaceX aura besoin de l’approbation complète pour le lancement de la Federal Aviation Administration.

Des essais au feu statiques réussis sont un signe d’avancée. SpaceX a déjà vendu des places sur une future mission Starship autour de la lune, mais il devra se mettre en orbite et revenir en toute sécurité comme première étape majeure pour éventuellement transporter des humains dans l’espace.