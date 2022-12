SpaceX obtient le feu vert pour lancer 7 500 satellites Starlink supplémentaires

SpaceX d’Elon Musk a reçu l’autorisation de la Federal Communications Commission de plus que doubler le nombre de satellites opérationnels actuellement en orbite autour de la Terre dans les années à venir.

La FCC permet à la société d’aller de l’avant avec ses plans de lancement de 7 500 satellites Internet haut débit Starlink supplémentaires, soit environ un quart des 29 988 routeurs volants supplémentaires que la société avait proposés d’ajouter à sa méga-constellation naissante en orbite terrestre basse.

Le 1er décembre, le agence fédérale approuvée lancer des milliers de routeurs Starlink de deuxième génération (Gen2) tout en reportant l’action sur les plus de 22 000 satellites restants dans la demande. L’autorisation permet à SpaceX d’utiliser les fréquences des bandes Ku et Ka et reporte l’utilisation proposée par la société des fréquences de la bande E et des balises de suivi.

La nouvelle commande remplace essentiellement une autorisation précédente de la FCC permettant à SpaceX de déployer un groupe de plus de 7 500 satellites utilisant la bande V. La société a depuis abandonné ce plan.



“Cela signifie que notre action d’aujourd’hui n’augmente pas le nombre total de satellites que SpaceX est autorisé à déployer”, a déclaré le l’ordre lit. “Et en fait le réduit légèrement, par rapport au nombre total de satellites que SpaceX aurait potentiellement déployés autrement.”

Pourtant, cette décision réaffirme le plan de la société de rendre l’orbite beaucoup plus encombrée. Selon l’Union of Concerned Scientistsil y avait 5 465 satellites opérationnels en orbite au 30 avril 2022. Il s’agit de satellites de toutes les entreprises, pays et organisations en activité à ce jour.

Depuis lors, SpaceX a ajouté plus de 1 000 satellites à ce nombre, et l’autorisation pour les satellites Gen2 fera plus que doubler ce total.

Plusieurs organismes scientifiques ont exprimé leur inquiétude ces dernières années, le flot de satellites en orbite terrestre basse peut interférer avec les observations astronomiques et constituer une menace potentielle pour les opérations en orbite des astronautes et d’autres satellites.

SpaceX a répondu en s’engageant à désorbiter l’engin selon un calendrier et à ajouter des revêtements spéciaux et des améliorations technologiques pour réduire la réflectivité des satellites.

SpaceX n’a ​​pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

À moins de futures commandes de la FCC, l’autorisation garantit essentiellement que nous verrons des lancements réguliers et fréquents de Starlink pour le reste de la décennie. La commande exige que la moitié des satellites nouvellement approuvés soient opérationnels dans les six ans et que l’autre moitié soit lancée et opérationnelle avant le 1er décembre 2031.