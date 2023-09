SpaceX ne subit plus de pertes pour produire des antennes satellite Starlink

Lorsque SpaceX a commencé à vendre son service Starlink, la direction de l’entreprise a déclaré que la fabrication des terminaux coûtait environ 3 000 dollars chacun. La société a amélioré ce chiffre à environ 1 300 dollars par terminal début 2021, et les commentaires de Hofeller mercredi indiquent que les terminaux coûtent désormais moins de 600 dollars chacun – des économies de production de masse que Hofeller a considérées comme « l’une de nos clés du succès ».

SpaceX vend des antennes Starlink grand public, également appelées terminaux utilisateur, pour 599 $ chacune. Pour les clients Starlink plus exigeants – tels que les utilisateurs mobiles, maritimes ou aéronautiques – SpaceX vend des antennes avec son service dans une fourchette allant de 2 500 $ à 150 000 $ chacune.

« Nous subventionnions les terminaux, mais nous avons tellement réitéré notre production de terminaux que nous ne subventionnons plus les terminaux, ce qui est une bonne chose », a déclaré Jonathan Hofeller, vice-président de Starlink et des ventes commerciales de SpaceX, lors d’une conférence de presse. panel à la conférence World Satellite Business Week.

PARIS – SpaceX d’Elon Musk n’absorbe plus le coût des antennes Starlink qu’il vend avec son service Internet par satellite, a déclaré mercredi un dirigeant de l’entreprise, une étape clé pour l’amélioration de sa rentabilité.

Jonathan Hofeller, vice-président de Starlink et des ventes commerciales de SpaceX, deuxième à partir de la gauche, prend la parole lors de la conférence World Satellite Business Week à Paris, en France, le 13 septembre 2023.

La présidente et directrice de l’exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, a déclaré plus tôt cette année que Starlink « avait eu un trimestre de flux de trésorerie positif » en 2022. L’entreprise dans son ensemble aurait réalisé un bénéfice au premier trimestre 2023.

Bien qu’elle ait été fondée il y a plus de vingt ans et évaluée à environ 150 milliards de dollars, les activités de fusées, d’engins spatiaux et de satellites de SpaceX sont à forte intensité de capital. En 2021, Musk a déclaré que Starlink traversait « un profond gouffre de flux de trésorerie négatifs » avant de pouvoir devenir « financièrement viable ».

La société a fourni pour la dernière fois une mise à jour sur sa base d’utilisateurs mondiale de Starlink en mai, lorsqu’elle a déclaré qu’elle comptait environ 1,5 million de clients. Hofeller n’a pas précisé quel est ce total actuellement, mais a déclaré que Starlink dépassait « bien » la barre des 1,5 million. Ce chiffre inclut à la fois les clients particuliers et les entreprises du monde entier, et Hofeller a déclaré que le service vise à « atteindre, espérons-le, des millions et des millions ».

À ce jour, SpaceX a lancé plus de 5 000 satellites Starlink et ce n’est pas fini.

« Nous allons fort, nous lançons maintenant deux fois par semaine – ce qui est insensé », a déclaré Hofeller.

Plus tôt mercredi, l’opérateur de satellite européen SES a annoncé un partenariat avec Starlink pour vendre conjointement ses services de communications aux navires de croisière, un marché que les deux sociétés servent actuellement. Le PDG de SES, Ruy Pinto, a déclaré que cet accord était un accord sur lequel les sociétés espéraient s’appuyer pour des offres ultérieures sur le marché.