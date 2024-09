SpaceX met un cosmonaute en orbite (VIDEO) — RT World News

Le Russe Alexandre Gorbounov est arrivé à la Station spatiale internationale à bord du vaisseau spatial Crew Dragon d’Elon Musk.

Le cosmonaute russe Alexandre Gorbounov s’est lancé dans une mission de cinq mois et arrivera à la Station spatiale internationale (ISS) à bord du vaisseau spatial Crew Dragon d’Elon Musk. Il est le cinquième Russe à voler à bord d’un ferry SpaceX.

La mission Crew-9, la neuvième mission opérationnelle d’un équipage commercial pour la NASA, a été lancée samedi par une fusée Falcon 9 depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. Le vaisseau spatial Crew Dragon, qui transportait également l’astronaute américain Nick Hague, a atteint son orbite prévue et s’est amarré de manière autonome à l’ISS dimanche après-midi. La NASA a diffusé en direct des images de l’amarrage en ligne.

Musk, le PDG de SpaceX, a commenté l’amarrage avec un bref article sur X : « Dragon a atteint @Space_Station. »

Gorbunov, de l’agence spatiale russe (Roscosmos), en est à sa première mission et servira d’ingénieur de vol.

Gorbunov et Hague resteront à bord du laboratoire en orbite pendant cinq mois. Ils ont rejoint l’équipage de l’Expédition 72 de la station spatiale composé des cosmonautes de Roscosmos Aleksandr Grebenkin, Aleksey Ovchinin et Ivan Vagner, ainsi que des astronautes de la NASA Michael Barratt, Matthew Dominick, Jeanette Epps, Don Pettit, Butch Wilmore et Suni Williams.

Gorbunov et Hague reviendront sur Terre en février avec Wilmore et Williams, bloqués sur l’ISS depuis juin. Les deux hommes sont arrivés pour une mission d’essai d’une semaine à bord d’un avion Boeing Starliner. Cependant, le Starliner a rencontré des problèmes techniques et est rentré chez lui vide début septembre.

Les membres de l’équipage 8, Barratt, Dominick, Epps et Grebenkin, quitteront la station spatiale à bord du vaisseau spatial Crew Dragon Endeavour début octobre.

EN SAVOIR PLUS:

Les cosmonautes russes battent le record du plus long séjour à l’ISS

Roscosmos et la NASA ont un programme de vols croisés valable au moins jusqu’en 2025. Le programme, lancé en 2022 et prolongé l’année suivante, prévoit l’envoi d’un astronaute américain vers l’ISS au sein de l’équipage d’un vaisseau spatial russe, et d’un astronaute russe. cosmonaute au sein d’un équipage américain. Selon Roscosmos, Gorbounov est le 25e cosmonaute russe à voler sur un navire américain et le cinquième à voler sur un Crew Dragon.