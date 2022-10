SpaceX livre des femmes russes et amérindiennes à la station

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – Une cosmonaute russe qui a pris un ascenseur américain vers la Station spatiale internationale est arrivée jeudi dans sa nouvelle maison pour un séjour de cinq mois, accompagnée d’un astronaute japonais et de deux de la NASA, dont le premier Amérindien femme dans l’espace.

La capsule SpaceX s’est arrêtée à la station un jour après son lancement en orbite. La liaison s’est produite à 260 miles (420 kilomètres) au-dessus de l’Atlantique, juste au large de la côte ouest de l’Afrique.

C’était la première fois en 20 ans qu’un Russe faisait du stop depuis le Centre spatial Kennedy de la NASA, résultat d’un nouvel accord conclu malgré les frictions liées à la guerre en Ukraine.

La cosmonaute Anna Kikina rejoint deux Russes déjà à l’avant-poste en orbite. Elle vivra et travaillera du côté russe jusqu’en mars, avant de revenir sur Terre dans la même capsule SpaceX.

Aux côtés de Kikina : le colonel de marine Nicole Mann, membre des Wailacki des tribus indiennes de Round Valley en Californie, le capitaine de vaisseau Josh Cassada et le japonais Koichi Wakata, le seul pilote spatial expérimenté du groupe avec cinq missions.

Alors que la capsule se rapprochait, les résidents de la station spatiale ont promis aux nouveaux arrivants que leurs couchettes étaient prêtes et que la lumière extérieure était allumée.

“Vous êtes les meilleurs”, a répondu Mann, le commandant de la capsule.

Mann et son équipage remplaceront trois Américains et un Italien qui reviendront dans leur propre capsule SpaceX la semaine prochaine après presque six mois là-bas. D’ici là, 11 personnes se partageront le laboratoire orbital.

L’astronaute de la NASA Frank Rubio est arrivé il y a deux semaines. Il s’est lancé sur une fusée Soyouz depuis le Kazakhstan, donnant le coup d’envoi de l’échange d’équipage sans argent liquide entre la NASA et l’Agence spatiale russe. Ils ont accepté le plan l’été dernier afin d’avoir toujours un Américain et un Russe à la gare.

Jusqu’à ce que SpaceX d’Elon Musk commence à lancer des astronautes il y a deux ans, la NASA était obligée de dépenser des dizaines de millions de dollars chaque fois qu’un astronaute volait sur un Soyouz.

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Marcia Dunn, Associated Press