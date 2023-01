SpaceX lève 750 millions de dollars pour une valorisation de 137 milliards de dollars, a16z investit

Une photo longue exposition montre la trajectoire de la fusée Falcon 9 de SpaceX lors du lancement de la mission ispace le 11 décembre 2022, avec le retour et l’atterrissage du propulseur de fusée également visibles.

Le fabricant de fusées réutilisables et la société Internet par satellite d’Elon Musk, SpaceX, lève 750 millions de dollars dans le cadre d’un nouveau cycle de financement qui valorise la société à 137 milliards de dollars, selon une correspondance obtenue par CNBC.

Le mois dernier, le Wall Street Journal signalé que SpaceX permettait aux initiés de vendre à 77 dollars par action, ce qui aurait porté la valorisation de la société à près de 140 milliards de dollars. La société a levé plus de 2 milliards de dollars en 2022, dont un tour de table de 250 millions de dollars en juillet, et a été évaluée à 127 milliards de dollars lors d’un tour de table en mai, avait précédemment rapporté CNBC.

Selon un e-mail envoyé aux investisseurs potentiels de SpaceX, Andreessen Horowitz (également connu sous le nom de a16z) dirigera probablement le nouveau cycle de financement. La société avait auparavant soutenu SpaceX aux côtés de Founders Fund, Sequoia, Gigafund et d’autres.

A16z a également participé au rachat par effet de levier d’Elon Musk de Twitter, un accord de 44 milliards de dollars conclu fin octobre 2022.

SpaceX et a16z n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’année dernière, SpaceX a franchi plusieurs nouvelles étapes, mais a dû faire face à des retards dans son programme Starship, qui fait partie des efforts de la NASA pour ramener les astronautes sur la Lune.

En revanche, le service Internet par satellite de la société, Starlink, a dépassé le million d’abonnés et a fourni une bouée de sauvetage aux utilisateurs ukrainiens qui ont subi des perturbations de l’infrastructure après l’invasion russe. SpaceX a également réussi à dépasser 60 lancements de fusées réutilisables en une seule année via son programme Falcon.

La société poursuit actuellement le développement de ses lanceurs Starship et Super Heavy dans l’usine Starbase de la société à Boca Chica, au Texas. On ne sait pas quand la société passera à la prochaine étape du programme, qui implique un test de lancement orbital de ces véhicules plus gros.

Alors que Musk a évoqué à plusieurs reprises des problèmes géopolitiques sur Twitter, l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a récemment demandé au président et directeur de l’exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, si sa “distraction” en tant que nouveau propriétaire et PDG de Twitter pourrait affecter le travail de SpaceX avec l’agence spatiale. NBC News a rapporté. Nelson a déclaré que Shotwell l’avait rassuré que non.

La NASA examine maintenant si SpaceX peut aider à sauver les résidents de la Station spatiale internationale, y compris un astronaute et deux cosmonautes avec le russe Roscomos, selon CNET. La capsule russe Soyouz a provoqué une fuite de liquide de refroidissement en décembre et une enquête est en cours pour déterminer si le vaisseau spatial peut ramener l’équipage chez lui en toute sécurité ou si des mesures d’urgence devront être prises à la place.