SpaceX lancera des vaisseaux spatiaux vers Mars en 2026, selon Elon Musk

La méga-fusée Starship de SpaceX commencera à effectuer des missions vers Mars dans seulement deux ans, si tout se passe comme prévu.

« Ces engins seront sans équipage pour tester la fiabilité d’un atterrissage intact sur Mars. Si ces atterrissages se déroulent bien, les premiers vols habités vers Mars auront lieu dans 4 ans », a déclaré le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, via X, samedi soir (7 septembre), dans un communiqué. poste qui a annoncé les nouveaux objectifs ambitieux en matière de calendrier. (La Terre et Mars s’alignent correctement pour des missions interplanétaires une fois tous les 26 mois.)

« Le taux de vol va croître de manière exponentielle à partir de là, avec l’objectif de construire une ville autonome d’ici environ 20 ans », a ajouté Elon Musk dans le même message. « Être multiplanétaire augmentera considérablement la durée de vie probable de la conscience, car nous n’aurons plus tous nos œufs, littéralement et métaboliquement, sur une seule planète. »

Le Starship en acier inoxydable se compose de deux éléments : un propulseur de premier étage appelé Super Heavy et un vaisseau spatial supérieur de 165 pieds (50 mètres) de haut connu sous le nom de Starship.

Le Starship à empilement de fusées est la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite. Elle mesure environ 122 mètres de haut et génère 16,7 millions de livres de poussée au décollage, soit près du double de celle du Space Launch System (SLS), la fusée du programme lunaire Artemis de la NASA.

Le SLS est jetable, mais Starship est conçu pour être entièrement et rapidement réutilisable. En effet, SpaceX prévoit de faire atterrir Super Heavy sur le support de lancement après chaque décollage, ce qui permettra une inspection, une remise en état et un redémarrage rapides.

SpaceX estime que la combinaison de puissance et d’efficacité du Starship permettra enfin à l’humanité de coloniser Mars, un rêve de longue date d’Elon Musk.

Starship n’est pas encore totalement opérationnel. Il a déjà effectué quatre missions d’essai, en avril et novembre 2023, puis en mars et juin de cette année. Le véhicule géant a obtenu de meilleurs résultats à chaque vol successif, atteignant tous ses objectifs majeurs lors de la mission la plus récente.

SpaceX se prépare actuellement pour le cinquième vol de Starship, qui pourrait avoir lieu très bientôt ; la société a déjà effectué des essais de tir avec le Super Heavy et le Starship qui effectuera la mission.

Le cinquième vol sera marqué par des moments inédits et spectaculaires : la première tentative de faire atterrir Super Heavy sur la plateforme de lancement, une opération qui nécessitera l’utilisation des bras en forme de baguettes de la tour de lancement. Comme Elon Musk le dit souvent à propos des vols de Starship, l’excitation est garantie.