SpaceX : Lancement du premier vaisseau spatial coréen sur la Lune

CAP CANAVERAL, Floride –

La Corée du Sud s’est jointe à la ruée vers la lune jeudi avec le lancement d’un orbiteur lunaire qui repérera les futurs points d’atterrissage.

Le satellite lancé par SpaceX emprunte un long chemin détourné pour économiser du carburant et arrivera en décembre.

En cas de succès, il rejoindra les engins spatiaux des États-Unis et de l’Inde opérant déjà autour de la lune, et un rover chinois explorant la face cachée de la lune.

L’Inde, la Russie et le Japon ont lancé des missions de nouvelle lune plus tard cette année ou la prochaine, tout comme un grand nombre d’entreprises privées aux États-Unis et ailleurs. Et la NASA est la prochaine avec le lancement de sa méga fusée lunaire fin août.

La mission de 180 millions de dollars de la Corée du Sud – la première étape du pays dans l’exploration lunaire – comprend un satellite carré à énergie solaire conçu pour parcourir à peine 100 kilomètres au-dessus de la surface lunaire. Les scientifiques s’attendent à collecter des données géologiques et autres pendant au moins un an à partir de cette orbite polaire basse.

Il s’agit du deuxième tir dans l’espace de la Corée du Sud en six semaines.

En juin, la Corée du Sud a lancé avec succès un ensemble de satellites en orbite autour de la Terre pour la première fois à l’aide de sa propre fusée. Le premier essai de l’automne dernier a échoué, le satellite de test n’ayant pas réussi à atteindre l’orbite.

Et en mai, la Corée du Sud a rejoint une coalition dirigée par la NASA pour explorer la Lune avec des astronautes dans les années et les décennies à venir. La NASA vise la fin de ce mois pour le premier lancement de son programme Artemis. L’objectif est d’envoyer une capsule d’équipage vide autour de la lune et de tester les systèmes avant qu’un équipage ne monte à bord dans deux ans.

Danuri – coréen pour “profiter de la lune” – transporte six instruments scientifiques, dont un appareil photo pour la NASA. Il est conçu pour scruter les cratères remplis de glace et ombragés en permanence aux pôles lunaires. La NASA privilégie le pôle sud lunaire pour les futurs avant-postes d’astronautes en raison de preuves d’eau gelée.

La Corée du Sud prévoit d’atterrir son propre vaisseau spatial sur la Lune – une sonde robotique – d’ici 2030 environ.

“Danuri n’est que le début”, a déclaré Sang-Ryool Lee, président de l’Institut coréen de recherche aérospatiale, lors de la webdiffusion de lancement de SpaceX.

La fusée Falcon 9 de SpaceX transportant Danuri a décollé de Cap Canaveral près du coucher du soleil. Le propulseur du premier étage – effectuant son sixième vol – a atterri sur une plate-forme océanique quelques minutes plus tard pour un recyclage ultérieur.

C’était le troisième tir spatial de la journée depuis les États-Unis

United Launch Alliance a donné le coup d’envoi au lever du soleil en Floride, en lançant une fusée Atlas V avec un satellite de détection de missile infrarouge pour l’US Space Force. Ensuite, la société de fusées Blue Origin de Jeff Bezos a envoyé six passagers dans l’espace depuis l’ouest du Texas.

Partout dans le monde, la société Rocket Lab a lancé un petit satellite classifié depuis la Nouvelle-Zélande pour le US National Reconnaissance Office.



